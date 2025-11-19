پیروزی پرگل پسران ایران مقابل صربستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت، در رقابت‌های قهرمانی فوتسال دانش‌آموزان جهان، امشب تیم‌ملی پسران دانش‌آموز ایران برای تعیین رتبه خود برابر صربستان قرار گرفت و با ارائه یک بازی برتر موفق شد با نتیجه ۷ بر صفر به پیروزی پرگلی دست پیدا کند.

در این بازی شاگردان رضا داورزنی برای نشان دادن توان تیمی ایران با انگیزه بالایی مقابل صربستان به میدان رفته و در نیمه اول ۵ گل وارد دروازه حریف کردند. پسران ایران در نیمه دوم هم دو گل دیگر به اندوخته‌های خود اضافه کردند تا با ثبت پیروزی و روحیه‌ای بالا در انتظار مشخص شدن آخرین حریف خود برای کسب عنوان پنجمی رقابت‌ها بمانند.

در این بازی برای تیم‌ملی فوتسال دانش‌آموزان پسر، محمد رحیمی(۲گل)، سنگ تراشان(۲گل)، دهباشی‌پور، صفری و آرمین دهقانی گلزنی کردند.

