سوئیس ۱ - ۱ کوزوو؛ سوئیس به جام جهانی رسید

تیم ملی سوئیس با تساوی مقابل کوزوو در پریشتینا، صدرنشین گروه B شد و بدون شکست راهی جام جهانی ۲۰۲۶ شد.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های ملی کوزوو و سوئیس سه‌شنبه شب در ورزشگاه پریشتینا با تساوی ۱-۱ خاتمه یافت و شاگردان هرمانس لوکاتلی با این نتیجه موفق شدند صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کنند. کوزوو با ۱۱ امتیاز در رده دوم گروه B ایستاد و جواز حضور در مرحله پلی‌آف ماه مارس را کسب کرد.

نیمه اول بازی با ریتم کم و بدون موقعیت جدی دنبال شد، اما تنها ۹۰ ثانیه پس از آغاز نیمه دوم، روبن وارگاس از سوئیس با عبور از مدافعان و ضربه‌ای زمینی، گل اول بازی را وارد دروازه آریانت موریچ کرد.

در دقیقه ۷۴، فلورنت موسلیا با یک شوت تماشایی از حاشیه محوطه جریمه، گل تساوی را برای سوئیس به ثمر رساند و استادیوم پریشتینا را به هیجان کشید. در دقایق پایانی، کوزوو برای جبران تلاش کرد اما شوت‌های باتون زابرجا و ودات موریقی با واکنش‌های دروازه‌بان سوئیس و دفاع مستحکم این تیم ناکام ماند.

با این تساوی، سوئیس بدون تجربه شکست در مرحله انتخابی، جایگاه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را تثبیت کرد و راهی این رقابت‌ها شد.

 

