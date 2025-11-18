تساوی ایران و ازبکستان در نیمه نخست فینال تورنمنت العین

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی ایران و ازبکستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه هزاع بن زاید آغاز شد. ترکیب ایران شامل علیرضا بیرانوند، صالح حردانی، سید مجید حسینی، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی (محمد قربانی ۱۰)، سامان قدوس، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی طارمی و علی علیپور بود.

در دقایق ابتدایی، سعید عزت‌اللهی دچار مصدومیت شد و در دقیقه ۱۰ جای خود را به محمد قربانی داد. بازی عمدتاً در میانه زمین جریان داشت و موقعیت‌های خطرناکی تا دقیقه ۳۰ ایجاد نشد.

ازبکستان در دقیقه ۱۷ و ۲۷ روی اشتباه خط دفاعی ایران صاحب موقعیت شد اما حملات آنها با واکنش‌های بیرانوند و خروج توپ از کنار دروازه همراه بود. ایران نیز در دقیقه ۳۳ با کرنر ارسالی توپ را روی دروازه حریف فرستاد که ضربه سر مجید حسینی از کنار دروازه به بیرون رفت.

در نهایت، دو تیم تلاش‌هایی برای گلزنی داشتند اما نیمه نخست بدون گل به پایان رسید.

