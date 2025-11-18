به گزارش ایلنا، ریحانه رضایی در مرحله یک‌چهارم نهایی اپه زنان بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض با اگمبردی‌یوا ازبکستانی رقابت کرد و با نتیجه نزدیک ۱۵ بر ۱۴ شکست خورد تا نتواند به مرحله نیمه‌نهایی صعود کند و شانس کسب مدال برنز را از دست بدهد.

نماینده ایران پیش از این در مرحله یک‌شانزدهم نهایی استراحت داشت و در مرحله یک‌هشتم نهایی نیز زینب الحسانی از امارات را با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ شکست داده بود. در مرحله گروهی نیز رضایی چهار پیروزی مقابل نمایندگان ازبکستان، امارات، اردن و بحرین و یک شکست برابر نماینده آذربایجان داشت.

پیش از این و در اپه مردان، محمد اسماعیلی در مرحله یک‌هشتم نهایی و امیرحسین موشحی در مرحله یک‌چهارم نهایی از رقابت‌ها حذف شده بودند.

