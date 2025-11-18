خبرگزاری کار ایران
حذف ریحانه رضایی از رقابت‌های شمشیربازی بازی‌های کشورهای اسلامی
نماینده ایران در شمشیربازی اپه زنان، ریحانه رضایی، پس از باخت ۱۵ بر ۱۴ مقابل حریف ازبکستانی در مرحله یک‌چهارم نهایی، از ادامه رقابت‌ها بازماند.

به گزارش ایلنا، ریحانه رضایی در مرحله یک‌چهارم نهایی اپه زنان بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض با اگمبردی‌یوا ازبکستانی رقابت کرد و با نتیجه نزدیک ۱۵ بر ۱۴ شکست خورد تا نتواند به مرحله نیمه‌نهایی صعود کند و شانس کسب مدال برنز را از دست بدهد.

نماینده ایران پیش از این در مرحله یک‌شانزدهم نهایی استراحت داشت و در مرحله یک‌هشتم نهایی نیز زینب الحسانی از امارات را با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ شکست داده بود. در مرحله گروهی نیز رضایی چهار پیروزی مقابل نمایندگان ازبکستان، امارات، اردن و بحرین و یک شکست برابر نماینده آذربایجان داشت.

پیش از این و در اپه مردان، محمد اسماعیلی در مرحله یک‌هشتم نهایی و امیرحسین موشحی در مرحله یک‌چهارم نهایی از رقابت‌ها حذف شده بودند.

 

