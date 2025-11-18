خبرگزاری کار ایران
طلای کشتی فرنگی بازی‌های کشورهای اسلامی به غلامرضا فرخی رسید

کد خبر : 1716030
غلامرضا فرخی، دارنده مدال‌های طلای بزرگسالان و امیدهای جهان، در وزن نخست کشتی فرنگی بازی‌های کشورهای اسلامی با شکست حریف قزاقستانی، مدال طلای این دوره را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا، فرخی در دیدار فینال برابر یولویف، دارنده مدال طلای جوانان جهان از قزاقستان، با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

این کشتی‌گیر ایرانی پیش از رسیدن به فینال، در دور اول با نتیجه ۳ بر صفر اسلام عباس‌اف از آذربایجان را شکست داد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز در یک مبارزه حساس و دشوار، با نتیجه ۷ بر ۶ آسان ژانیشوف از قرقیزستان، دارنده مدال برنز جهان، را مغلوب کرد.

پیش از این، سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم مدال طلا، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم مدال نقره و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم مدال برنز را کسب کرده بودند.

در ادامه مسابقات و فردا چهارشنبه، محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

 

