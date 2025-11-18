به گزارش ایلنا، فرخی در دیدار فینال برابر یولویف، دارنده مدال طلای جوانان جهان از قزاقستان، با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

این کشتی‌گیر ایرانی پیش از رسیدن به فینال، در دور اول با نتیجه ۳ بر صفر اسلام عباس‌اف از آذربایجان را شکست داد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز در یک مبارزه حساس و دشوار، با نتیجه ۷ بر ۶ آسان ژانیشوف از قرقیزستان، دارنده مدال برنز جهان، را مغلوب کرد.

پیش از این، سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم مدال طلا، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم مدال نقره و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم مدال برنز را کسب کرده بودند.

در ادامه مسابقات و فردا چهارشنبه، محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

