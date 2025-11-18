خبرگزاری کار ایران
دختران بسکتبال ایران، قطر را پشت سر گذاشتند

کد خبر : 1716027
تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران در دومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض با نتیجه ۲۱ بر ۷ مقابل قطر به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، مسابقه تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان از ساعت ۱۹:۱۰ برگزار شد و دختران ایران با عملکردی مقتدرانه توانستند حریف خود، قطر، را شکست دهند.

تیم ایران با ترکیب کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی و هدایت سحر نجفی در این رقابت‌ها شرکت کرده است. در گروه B، تیم ایران با مصر، قطر و الجزایر هم‌گروه است و پیش از دیدار امروز موفق به شکست مصر و قطر شد.

آخرین دیدار مرحله گروهی دختران ایران ساعت ۲۱:۱۵ امروز برابر الجزایر برگزار خواهد شد.

نتایج کامل بازی‌های ایران در مرحله گروهی:

ایران ۲۱ – مصر ۱۴

ایران ۲۱ – قطر ۷

ایران – الجزایر، سه‌شنبه ۲۷ آبان، ساعت ۲۱:۱۵

انتهای پیام/
