دختران بسکتبال ایران، قطر را پشت سر گذاشتند
تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران در دومین دیدار مرحله گروهی بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض با نتیجه ۲۱ بر ۷ مقابل قطر به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، مسابقه تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران امروز سهشنبه ۲۷ آبان از ساعت ۱۹:۱۰ برگزار شد و دختران ایران با عملکردی مقتدرانه توانستند حریف خود، قطر، را شکست دهند.
تیم ایران با ترکیب کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولیپور، شمیم نوری و مهلا عابدی و هدایت سحر نجفی در این رقابتها شرکت کرده است. در گروه B، تیم ایران با مصر، قطر و الجزایر همگروه است و پیش از دیدار امروز موفق به شکست مصر و قطر شد.
آخرین دیدار مرحله گروهی دختران ایران ساعت ۲۱:۱۵ امروز برابر الجزایر برگزار خواهد شد.
نتایج کامل بازیهای ایران در مرحله گروهی:
ایران ۲۱ – مصر ۱۴
ایران ۲۱ – قطر ۷
ایران – الجزایر، سهشنبه ۲۷ آبان، ساعت ۲۱:۱۵