نقره کشتی فرنگی بازی‌های کشورهای اسلامی بر گردن امیر عبدی

امیر عبدی، نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران، پس از باخت مقابل دارنده مدال‌های جهانی و المپیک از قرقیزستان، به مدال نقره این رقابت‌ها دست یافت.

به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض، عبدی در دیدار فینال با آکژول محموداف از قرقیزستان روبه‌رو شد. وی در حالی که تا دقایق پایانی با نتیجه ۶ بر ۱ عقب بود، ضربه فنی شد و دوم شد.

این فرنگی‌کار ایرانی پیش از رسیدن به فینال، در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر اولوی غنی‌زاده از آذربایجان، دارنده مدال طلای جهان، را مغلوب کرد. وی سپس ۸ بر صفر حبیب جان ظهوراف از تاجیکستان را شکست داد و در نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۶ بر صفر عبدالله علی‌اف از ازبکستان را پشت سر گذاشت تا راهی فینال شود.

پیش از این سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم مدال طلا و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم مدال برنز را کسب کرده بودند. غلامرضا فرخی، دارنده مدال‌های طلای بزرگسالان و امیدهای جهان ۲۰۲۵، آخرین نماینده ایران در چهار وزن نخست است که به زودی برای کسب مدال طلا به روی تشک می‌رود.

