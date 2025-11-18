سعید اسماعیلی: مدالم را به مردم ایران تقدیم میکنم
سعید اسماعیلی، فرنگیکار وزن ۶۷ کیلوگرم تیم ملی، پس از قهرمانی در بازیهای کشورهای اسلامی، مدال طلای خود را به مردم ایران و علاقهمندان کشتی تقدیم کرد.
به گزارش ایلنا، اسماعیلی پس از کسب مدال طلا گفت که پس از قهرمانی جهان بلافاصله وارد اردو شده تا برای بازیهای کشورهای اسلامی آماده شود. او سطح این مسابقات را همسطح قهرمانی جهان توصیف کرد و افزود که نفرات اول تا پنجم جهان در این رویداد حضور داشتند.
وی ادامه داد: کشتی دوم من با قهرمان جهان بود و در فینال نیز همان حریفی که در قهرمانی جهان با او مبارزه کرده بودم، حاضر شد. خوشبختانه توانستم دوباره او را شکست دهم، هرچند بدنم هنوز کمی خستگی قهرمانی جهان را داشت.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که مدالش را به چه کسی تقدیم میکند، اظهار داشت: مدالم را به مردم ایران و همه کسانی که قلبشان برای کشتی میتپد تقدیم میکنم.
فرنگیکار ایران در مورد هدف خود برای المپیک نیز گفت: حدود دو سال و ۸ ماه تا بازیهای المپیک لسآنجلس باقی مانده و تلاش میکنم مدال طلای المپیک پاریس را در لسآنجلس تکرار کنم و دل مردم ایران را شاد کنم.