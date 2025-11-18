خبرگزاری کار ایران
پیروزی تیم ملی امید مقابل بحرین در تورنمنت ماناس

شاگردان امید روانخواه موفق به کسب پیروزی در سومین بازی از تورنمنت قرقیزستان شدند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال امید ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز(سه شنبه) سومین و آخرین بازی خود را در تورنمنت ماناس مقابل بحرین برگزار کرد.

شاگردان امید روانخواه پس از شکست در دو بازی گذشته ، امروز در ورزشگاه کورمان‌بک در آخرین بازی خود با نتیجه یک بر صفر مقابل بحرین به پیروزی دست یافتند.

حمیدرضا ضرونی(۵۷) تک گل ایران را به ثمر رساند.

محمد خلیفه، دانیال ایری(محمد مهدی زارع)، فرزین معامله گری، ارشیا وثوقی فرد، سید مهدی مهدوی(بهرام گودرزی)، عباس حبیبی(محمد مرتضوی)، امیرمحمد رزاقی نیا(علیرضا صفری)، مهدی جعفری (آریا شفیع دوست)، حمیدرضا ضرونی (اسماعیل قلی زاده)، محمدحسین صادقی(افشین صادقی) و حجت الله احمدی (سعید سحرخیزان) برای ایران به زمین رفتند.

محمد مرتضوی نیز با کارت زرد داور قرقیزستانی بازی جریمه شد.

