بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض؛

شکست مردان هندبال ایران مقابل امارات

تیم ملی هندبال مردان ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض مقابل امارات شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی هندبال ایران در سومین و آخرین دیدار خود از دور گروهی مسابقات هندبال بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از ساعت ۱۲:۳۰ سه‌شنبه، ۲۷ آبان به مصاف امارات رفتند و با نتیجه ۲۵ بر ۲۸ شکست خورد.

به این ترتیب شاگردان کاستیو در تیم ایران با شکست مقابل قطر و امارات و پیروزی برابر مالدیو در رتبه سوم گروه A قرار گرفتند و از صعود به نیمه‌نهایی بازماندند.

علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال نیز در سالن مسابقه حضور داشت و نظاره‌گر این دیدار بود.

نتایج کامل مسابقات تیم ملی ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض به شرح زیر است:

ایران ۲۳ - قطر ۳۹

ایران ۵۷ - مالدیو ۱۴

ایران ۲۵ - امارات ۲۸

علی رحیمی کازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا کاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اکبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری بازیکنان تیم ملی هندبال مردان ایران در این بازی‌ها هستند.

محسن کرباسچی سرپرست، رافائل کاستیو سرمربی، مجید رحیمی‌زاده مربی و علی بخشی ماسور نیز کادر تیم ملی هندبال مردان ایران را تشکیل می‌دهند.

