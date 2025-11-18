خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز آخرین مرحله اردوی تیم ملی کاراته پیش از اعزام به قهرمانی جهان

آغاز آخرین مرحله اردوی تیم ملی کاراته پیش از اعزام به قهرمانی جهان
کد خبر : 1715709
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله نهایی اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته برای حضور در رقابت‌های جهانی 2025 مصر، از امروز سه‌شنبه 27 آبان‌ماه در سالن شهید کبگانیان تهران آغاز شد.

به گزارش ایلنا، آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته برای حضور در پیکارهای قهرمانی جهان، از امروز (سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه) در سالن شهید کبگانیان تهران آغاز شد. ملی‌پوشان طبق برنامه‌ریزی کادر فنی، تمرینات خود را تا زمان اعزام به رقابت‌های جهانی مصر پیگیری می کنند.

در بخش بانوان، فاطمه صادقی، سارا بهمنیار، فاطمه سعادتی، آتوسا گلشادنژاد و مبینا حیدری و در بخش مردان نیز علی مسکینی، امیررضا برزویی، مرتضی نعمتی، مهدی خدابخشی و صالح اباذری نمایندگان کشورمان در این رویداد مهم هستند. که موفق شدند سهمیه حضور در این دوره از رقابتها را بدست آورند.

هدایت تیم ملی بانوان بر عهده پگاه زنگنه(سرمربی) و زهرا صمدی و هدایت تیم مردان بر عهده سجاد گنج‌زاده و امیر مهدی‌زاده است.

رقابت‌های قهرمانی جهان طی روزهای ۶ تا ۹ آذرماه در شهر قاهره برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ