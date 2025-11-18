آغاز آخرین مرحله اردوی تیم ملی کاراته پیش از اعزام به قهرمانی جهان

به گزارش ایلنا، آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته برای حضور در پیکارهای قهرمانی جهان، از امروز (سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه) در سالن شهید کبگانیان تهران آغاز شد. ملی‌پوشان طبق برنامه‌ریزی کادر فنی، تمرینات خود را تا زمان اعزام به رقابت‌های جهانی مصر پیگیری می کنند.

در بخش بانوان، فاطمه صادقی، سارا بهمنیار، فاطمه سعادتی، آتوسا گلشادنژاد و مبینا حیدری و در بخش مردان نیز علی مسکینی، امیررضا برزویی، مرتضی نعمتی، مهدی خدابخشی و صالح اباذری نمایندگان کشورمان در این رویداد مهم هستند. که موفق شدند سهمیه حضور در این دوره از رقابتها را بدست آورند.

هدایت تیم ملی بانوان بر عهده پگاه زنگنه(سرمربی) و زهرا صمدی و هدایت تیم مردان بر عهده سجاد گنج‌زاده و امیر مهدی‌زاده است.

رقابت‌های قهرمانی جهان طی روزهای ۶ تا ۹ آذرماه در شهر قاهره برگزار خواهد شد.

