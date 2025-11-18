به گزارش ایلنا، گزارش‌ها حاکی است رایزنی‌های دو فدراسیون برای هماهنگی یک بازی تدارکاتی میان تیم‌های ملی آمریکا و پرتغال به مراحل پایانی رسیده و انتظار می‌رود به‌زودی اعلام رسمی در این خصوص منتشر شود. این مسابقه در چارچوب برنامه‌ریزی آماده‌سازی تیم‌ها برای رویدادهای بین‌المللی سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد.

بر اساس توافق اولیه، ورزشگاه مرسدس‌بنز در شهر آتلانتا میزبان این دیدار خواهد بود. انتخابی که به دلیل امکانات پیشرفته و ظرفیت بالای این مجموعه ورزشی صورت گرفته است.

گفته می‌شود پس از قطعی‌شدن صعود پرتغال به جام جهانی، روند مذاکرات سرعت گرفته و دو طرف برای برگزاری این مسابقه دوستانه در تاریخ موردنظر به تفاهم رسیده‌اند. انتظار می‌رود با نهایی‌شدن جزئیات اجرایی، زمان دقیق و برنامه برگزاری دیدار نیز اعلام شود.

انتهای پیام/