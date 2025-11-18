خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورزشگاه مرسدس‌بنز میزبان احتمالی دیدار دوستانه آمریکا و پرتغال

ورزشگاه مرسدس‌بنز میزبان احتمالی دیدار دوستانه آمریکا و پرتغال
کد خبر : 1715680
لینک کوتاه کپی شد.

دو فدراسیون فوتبال آمریکا و پرتغال در آستانه نهایی‌کردن توافق بر سر برگزاری یک دیدار دوستانه در ماه مارس ۲۰۲۶ هستند.

به گزارش ایلنا، گزارش‌ها حاکی است رایزنی‌های دو فدراسیون برای هماهنگی یک بازی تدارکاتی میان تیم‌های ملی آمریکا و پرتغال به مراحل پایانی رسیده و انتظار می‌رود به‌زودی اعلام رسمی در این خصوص منتشر شود. این مسابقه در چارچوب برنامه‌ریزی آماده‌سازی تیم‌ها برای رویدادهای بین‌المللی سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد.

بر اساس توافق اولیه، ورزشگاه مرسدس‌بنز در شهر آتلانتا میزبان این دیدار خواهد بود. انتخابی که به دلیل امکانات پیشرفته و ظرفیت بالای این مجموعه ورزشی صورت گرفته است.

گفته می‌شود پس از قطعی‌شدن صعود پرتغال به جام جهانی، روند مذاکرات سرعت گرفته و دو طرف برای برگزاری این مسابقه دوستانه در تاریخ موردنظر به تفاهم رسیده‌اند. انتظار می‌رود با نهایی‌شدن جزئیات اجرایی، زمان دقیق و برنامه برگزاری دیدار نیز اعلام شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ