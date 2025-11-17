خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازیهای کشورهای اسلامی؛ پیروزی تیم بسکتبال بانوان ایران برابر مصر

بازیهای کشورهای اسلامی؛ پیروزی تیم بسکتبال بانوان ایران برابر مصر
کد خبر : 1715507
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی مقابل مصر به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، تیم‌ ملی بسکتبال سه به سه بانوان در نخستین دیدار خود از رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه به مصاف مصر رفت و با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ به پیروزی رسید.

کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها حاضر شدند.

بانوان ایران در گروه B با تیم‌های مصر، قطر و الجزایر همگروه هستند.

تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان کشورمان در نخستین دیدار خود از این رقابت‌ها ساعت ۲۰:۵۰ به مصاف ترکیه خواهد رفت.

برنامه کامل بازی‌های تیم‌های ملی بسکتبال ۳ به ۳ بانوان و آقایان ایران در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی به شرح زیر است:

آقایان( گروه B )

ایران - ترکیه ساعت ۲۰:۵۰

سه‌شنبه ۲۷ آبان:

بانوان( گروه B)

ایران - قطر ساعت ۱۹:۱۰

ایران - الجزایر ساعت ۲۱:۱۵

مردان ( گروه B )

ایران - ساحل عاج ساعت ۲۰:۰۰

ایران - قطر ساعت ۲۲:۳۰

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ