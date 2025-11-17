بازیهای کشورهای اسلامی؛ پیروزی تیم بسکتبال بانوان ایران برابر مصر
تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی مقابل مصر به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان در نخستین دیدار خود از رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه به مصاف مصر رفت و با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ به پیروزی رسید.
کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولیپور، شمیم نوری و مهلا عابدی زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حاضر شدند.
بانوان ایران در گروه B با تیمهای مصر، قطر و الجزایر همگروه هستند.
تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان کشورمان در نخستین دیدار خود از این رقابتها ساعت ۲۰:۵۰ به مصاف ترکیه خواهد رفت.
برنامه کامل بازیهای تیمهای ملی بسکتبال ۳ به ۳ بانوان و آقایان ایران در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی به شرح زیر است:
آقایان( گروه B )
ایران - ترکیه ساعت ۲۰:۵۰
سهشنبه ۲۷ آبان:
بانوان( گروه B)
ایران - قطر ساعت ۱۹:۱۰
ایران - الجزایر ساعت ۲۱:۱۵
مردان ( گروه B )
ایران - ساحل عاج ساعت ۲۰:۰۰
ایران - قطر ساعت ۲۲:۳۰