عیادت رئیس فدراسیون از پیشکسوت ارزنده داوری

رئیس فدراسیون از پیشکسوت جامعه داوری عیادت کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج رئیس فدراسیون امروز و بلافاصله پس از مراجعت به کشور به عیادت سیدرضا غیاثی پیشکسوت جامعه داوری که مدتی است در بستر بیماری است رفت و در جریان آخرین وضعیت درمان او قرار گرفت.

رئیس فدراسیون ضمن آرزوی سلامتی برای غیاثی ابراز امیدواری کرد که وی پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت، همچون گذشته در مسیر تجربه اندوزی داوران جوان فعالیت کرده و دانش خود را در اختیار قشر جوان و زحمتکش داوری فوتبال کشور قرار دهد.

