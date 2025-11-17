درگیری باورنکردنی در قفس: یک مبارز مادام العمر محروم شد!

به گزارش ایلنا، دیلون دانیس به‌دلیل ایجاد یک درگیری شدید در کنار قفس در رویداد UFC 322، از حضور در تمامی رویدادهای آینده UFC برای همیشه محروم شد.

این حادثه شنبه شب در مدیسون اسکوئر گاردن در نیویورک رخ داد، درست پیش از شروع کارت اصلی، زمانی که دانیس با چند نفر از اعضای تیم اسلام ماخاچف درگیر شد.

دانا وایت، رئیس UFC، در کنفرانس خبری پس از مسابقه گفت: شکایتی تنظیم نخواهد کرد، اما دانیس هرگز اجازه حضور در یک مسابقه UFC را نخواهد داشت.

دانیس پیش‌تر هم در حاشیه درگیری‌های تیم نورماگومدوف حضور داشته است. او در سال ۲۰۱۸ در کنار کانر مک‌گرگور بود، زمانی که خبیب نورماگومدوف بعد از پیروزی بر مک‌گرگور از قفس بیرون آمد و به تیم کانر حمله کرد.

هرچند تنش میان این مبارزان در سال‌های اخیر کاهش یافته، اما هنوز کینه و رقابت در اطراف آنها وجود دارد، ماخاچف یکی از نزدیک‌ترین هم‌تیمی‌های خبیب است و دانیس در طول هفته مسابقه بارها از طریق شبکه‌های اجتماعی به او حمله کرده بود.

