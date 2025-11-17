خبرگزاری کار ایران
تمرین پرسپولیس با نظر اوسمار تعطیل شد

با نظر کادرفنی پرسپولیس، تمرین امروز سرخ‌پوشان تعطیل شد تا بازیکنان به استراحت بپردازند.

به گزارش ایلنا، بازی پرفشار و سنگین پرسپولیس مقابل گل‌گهر سیرجان که به برتری سه بر یک سرخ پوشان انجامید باعث شد تا اوسمار ویرا برنامه دیروز را به استخر و سونا اختصاص داده و تمرین امروز را نیز تعطیل کند تا شاگردانش به استراحت بپردازند.

با توجه به تعویق بازی پرسپولیس مقابل تراکتور تبریز از مرحله یک شانزدهم جام حذفی، بازی بعدی سرخپوشان از هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر روز هفتم آذر و مقابل شمس آذر برگزار می‌شود.

بر همین اساس، تمرینات پرسپولیس برای این دیدار حساس از روز سه‌شنبه هفته جاری (فردا) پیگیری خواهد شد. پرسپولیس روز جمعه هفت آذر به مصاف شمس آذر خواهد رفت و فرصت زیادی برای ریکاوری و تمرین در اختیار دارد.

