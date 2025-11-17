به گزارش ایلنا، محمد نوری، کاپیتان سابق پرسپولیس و مربی فعلی صنعت نفت که طی ۶ سال حضور در تیم ملی سابقه ۲۷ بازی با پیراهن ایران و به ثمر رساندن چهار گل را دارد در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد شرایط این روزهای تیم ملی صحبت کرد.

محمد نوری درباره فاصله کم باقی مانده به جام جهانی و قرعه‌کشی درباره شرایط تیم ملی با سرمربی‌گری قلعه‌نویی گفت: شرایط آماده‌سازی را خوب و مثبت ارزیابی نمی‌کنم چون بازی دوستانه خوبی نکردند. یک بازی با این تیم آفریقایی کردند که تیم سطح بالایی نبود و مساوی کردند و در ضربات پنالتی بردند. برد و باخت در بازی دوستانه مهم نیست و ایران باید با تیم‌های قوی‌تری بازی کند. کاش مصر ازبکستان را می‌برد و بازی تکراری اتفاق نمی‌افتاد. ما در جام جهانی کاری با ازبکستان نداریم و در گروه بندی اصلا به هم‌ نمی‌خورند. کاش می‌شد با مصر که تیم درجه یک آفریقایی است بازی می‌کردیم. تیم‌هایی مثل کره و ژاپن با برزیل بازی می‌کنند. با تیم‌های قوی که بازی کنیم عیار تیم ملی و شیوه بازی جلوی تیم‌ها دست‌شان بیاید. الان ما مطمئنا در جام جهانی به تیم سید یک نمی‌توانیم با سیستم ۱-۳-۲-۴ یا از بالا بازی کنیم. قطعا باید لو بلاک بازی کنیم و لو بلاک هم شرایط خودش را دارد و بازیکنانی که در این سیستم می‌توانند بازی کنند باید دوندگی بالا داشته باشند و فِرِش و آماده باشند. حساب کار دست مربی می‌آید که در این سیستم چه بازیکنانی بازی کند.

او با یادآوری جام جهانی ۲۰۱۸ با مربی‌گری کی‌روش گفت: جام جهانی که ما که با آقای کی‌روش رفتیم و با اسپانیا و پرتغال هم گروه بودیم را یادتان هست که سیستم لو بلاک بود و از حملات و ضدحملات سریع استفاده می‌کردیم. خود کی‌روش تیم را بنا به آن نفرات بست. اگر یادتان باشد یک سری از بازیکنان سن بالا را رد کرد چون می‌دانست سیستم بازی‌اش آن مدلی است و نیاز به بازیکنان جوان و دونده و پرتلاش دارد. ما این آماده‌سازی را نداریم.

او درباره کیفیت خط دفاعی تیم ملی و کم‌تجربه بودن بازیکنان جوان ادامه داد: هرچه بازی دوستانه بیشتر باشد و کادر فنی بتواند بازیکنان را محک بزند خیلی می‌تواند به کادر فنی و آقای قلعه‌نویی کمک کند تا ایرادات تیم را پیدا کنند. با بازی با این تیم‌ها نمی‌شود ایرادات تیم ملی را نه در فاز دفاع و نه در فاز حمله گرفت. نیاز به بازی‌های سنگین است. کره می‌رود با برزیل بازی می‌کند و ۴تا می‌خورد و از آن سمت ژاپن برزیل را می‌برد. تیم‌ها دارند برای جام جهانی برنامه‌ریزی می‌کنند. ما چیزی فراهم نکردیم برای کادر فنی که چیزی ازشان بخواهیم.

نوری درباره برگزار نشدن بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های قدر به دلیل تحریم‌ها یا ترس از باخت مقابل رقبای قدرتمند گفت: فکر کنم گزینه اول درست باشد چون تحت هر شرایطی آقای قلعه‌نویی که سرمربی تیم ملی در جام جهانی هست و یک بار آقای اسکوچیچ را برداشتند و ضررش را هم دیدند. بلاخره آقای قلعه‌نویی به عنوان مربی ایرانی در جام جهانی حضور دارد. می‌خواهیم بازی دوستانه فراهم کنند تیم ملی ضعفش را بشناسد و نفراتش را بشناسد و بداند ایراداتش چه چیزهایی‌ست. در این بازی‌های دوستانه نمی‌شود ایرادی پیدا کرد. اگر این روند آماده‌سازی ادامه‌دار باشد تیم ملی در جام جهانی به مشکل می‌خورد و نمی‌تواند مسیر موفقیت را پیش ببرد.

انتهای پیام/