رودیگر: دوران مصدومیت رو به پایان است و به زودی برمیگردم
آنتونیو رودیگر که از ماه سپتامبر به دلیل مصدومیت عضله ران دور از میادین بوده است، پس از مدتها درباره شرایط بدنی خود صحبت کرد و خبرهای امیدوارکنندهای از روند ریکاوریاش داد.
به گزارش ایلنا، آنتونیو رودیگر اعلام کرد که روزهای سخت دوری از فوتبال پشت سر گذاشته شده و بازگشت او بسیار نزدیک است. رودیگر گفت که سرانجام به مرحله پایانی دوره درمان و آمادهسازی رسیده و این موضوع برایش حس خوبی دارد.
مدافع آلمانی در توضیح این دوران طولانی گفت: ماههای اخیر برای او تنها یک دوره مصدومیت نبود، بلکه فرصتی بود تا ذهنش آرام شود و از فشارهای شدید فوتبالی فاصله بگیرد.
او تأکید کرد: این زمان به او کمک کرده تا از نظر ذهنی و جسمی بازسازی شود و با انگیزه بیشتری برای شروع دوباره آماده شود.
رودیگر با اعتماد به نفس درباره آیندهاش گفت: نمیخواهد زیاد صحبت کند اما هواداران به زودی دوباره او را در میدان خواهند دید.
این بازیکن در ماه سپتامبر و در آخرین جلسه تمرینی پیش از دیدار رئال مادرید مقابل رئال سوسیداد دچار پارگی در عضله رکتوس فموریس ران چپ شد و از آن زمان در هیچ مسابقهای حضور نداشته است. حالا با نزدیک شدن پایان دوره مصدومیت، باشگاه و هواداران منتظر بازگشت یکی از مهرههای کلیدی خط دفاع هستند.