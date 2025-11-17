به گزارش ایلنا، انگلیس امشب در آلبانی با دو گل هری کین موفق شد میزبان را شکست داده و با کسب ۲۴ امتیاز از هشت بازی با اقتدار به کار خود در مرحله انتخابی پایان دهد.

توماس توخل پس از پیروزی ۲ بر صفر انگلیس مقابل آلبانی درباره تعویض جود بلینگام و ورود مورگان راجرز توضیح داد؛ تصمیمی که به گفته خودش هیچ کس از آن خوشحال نبود. او گفت جود دوست نداشت تعویض شود و این طبیعی است، هیچ بازیکنی از خارج شدن راضی نیست. مورگان هم خوشش نمی‌آمد بیرون باشد و از نظر توخل حقش هم نبود که بیرون بماند.

توخل در ادامه از اولین بازی فیکس آدام وارتون ابراز رضایت کرد. او تاکید کرد که هرچند چند پاس شلخته از این هافبک جوان دیده شد اما وارتون دقیقاً همان شجاعت و ریتمی را نشان داد که تیم نیاز داشت.

سرمربی انگلیس همچنین از جرل کوانسا تمجید کرد. مدافعی که امشب نخستین بازی ملی خود را انجام داد اما از نگاه توخل شبیه بازیکنی ظاهر شد که پنجاه بازی ملی در کارنامه دارد. توخل آرامش و دقت کوانسا را در چنین شرایطی اتفاقی کم‌نظیر دانست و گفت این عملکرد نشان می‌دهد او ظرفیت تبدیل شدن به یکی از ستون‌های آینده تیم ملی را دارد.

توخل در جمع بندی عملکرد تیم گفت انگلیس نمایشی بالغانه و کنترل شده ارائه داد. او تاکید کرد که با وجود دقایق دشوار، تیم شخصیت لازم برای بردن بازی های سخت خارج از خانه را نشان داد و این همان ویژگی است که سه شیرها برای ورود به سال جام جهانی به آن نیاز دارند.

