هری کین: این بهترین تیمی است که داشتهایم
کاپیتان سهشیرها با اعتمادبهنفسی کمسابقه اعلام کرد تیم توخل آماده ورود به سال جام جهانی بهعنوان یکی از مدعیان اصلی است.
به گزارش ایلنا، پیروزی ۲–۰ انگلیس برابر آلبانی که با دبل هری کین رقم خورد، چیزی فراتر از یک برد تشریفاتی در پایان مرحله انتخابی بود؛ نمایشی از انضباط تاکتیکی، بلوغ تیمی و اطمینانی که سهشیرها را با ۲۴ امتیاز کامل روانه سال سرنوشتساز ۲۰۲۶ میکند. در شبی که آلبانی با شور و خشونت آمیخته به جسارت بازی میکرد، این انگلیس بود که با صبر، کیفیت و تجربه مسیر مسابقه را به دست گرفت و در نهایت به پیروزی رسید—بردی که با آرامش کاپیتان تیم پس از سوت پایان، ابعادی فراتر از یک نتیجه ساده پیدا کرد.
هری کین که پس از پایان مسابقه مقابل دوربینها ایستاد، تنها از برد یا دبل خودش حرف نزد؛ بلکه تصویری از تیمی ارائه داد که در حال رسیدن به نقطه اوج است. وقتی خبرنگار کیفیت کلی ترکیب انگلیس را در آستانه ورود به سال جام جهانی زیر سؤال برد، کین بدون مکث گفت: این بهترین تیمی است که تا حالا داشتهایم. ما وارد جام جهانی میشویم در حالی که یکی از مدعیان قهرمانی هستیم.
جملهای که اگر از زبان هر بازیکن دیگری بیان میشد شاید اغراقآمیز بهنظر میرسید، اما از دهان کاپیتانی که سالها زیر فشار انتظارات و نقدها بوده، معنایی دیگر دارد؛ این تیم واقعاً نشانههای یک مدعی واقعی را دارد.
سهشیرها از زمان حضور توخل به ثبات تاکتیکی رسیدهاند؛ تغییری که در مدیریت جریان بازی، هماهنگی خطوط، قدرت دفاعی و انعطافپذیری ترکیب کاملاً مشهود است. انگلیس حتی وقتی چهرهاش تغییر میکند، با ورود نسل تازهای از بازیکنان یا جابهجاییهای فنی که توخل بهخوبی از آنها استفاده میکند، ساختارش را از دست نمیدهد. این همان نکتهای است که هری کین بر آن تأکید کرد: «ما مدت زیادی است در حال ساختن بودهایم؛ سال فوقالعادهای را با مربی جدید پشت سر گذاشتهایم و حالا چشمانتظار ۲۰۲۶ هستیم.
کلمات کین نه از جنس هیجان آنی یک پیروزی، بلکه بازتابی از فضایی است که در اردو شکل گرفته:
رهبر تیم بهترین روزهایش را دوباره تجربه میکند، نسل طلایی جدید بدون ترس پا به میدان میگذارد، و ساختار تیمی انگلیس اکنون آنقدر قوی شده که حتی در شرایط پرتنش و تحت فشار، میتواند بازی را در اختیار بگیرد و به نتیجه برسد.
در پایان، دبل کین مقابل آلبانی شاید عنوان بزرگترین اتفاق این مسابقه را یدک بکشد، اما اهمیت اصلی در پیام کاپیتان نهفته است: سهشیرها پس از سالها آزمون و خطا، امروز خودشان را نه امیدوار، بلکه مدعی میدانند و شاید ۲۰۲۶ همان سالی باشد که این نسل، روایت فوتبال انگلیس را تغییر میدهد.