اوکراین ۲ – ۰ ایسلند؛ بازگشت بزرگ در ورشو
اوکراین در شبی پرتنش و پرهیجان، با دو گل دیرهنگام برابر ایسلند پیروز شد تا دراماتیکترین صعود ممکن را جشن بگیرد و جواز حضور در پلیآف جام جهانی را کسب کند.
به گزارش ایلنا، اوکراین در دیداری سرنوشتساز و پرالتهاب، با بازگشتی نفسگیر در واپسین دقایق مسابقه، ایسلند را ۲–۰ شکست داد و راهی پلیآف جام جهانی شد. دیداری که بار دیگر ورشو، بهعنوان خانه موقت تیم ملی اوکراین، شاهد یکی از بهیادماندنیترین شبهای فوتبال این تیم بود.
دو تیم با امتیاز برابر پا به میدان گذاشتند، اما اوکراین که نسبت به ایسلند تفاضل گل ضعیفتری داشت، تنها و تنها با برد میتوانست رتبه دوم گروه را به دست بیاورد. در سوی مقابل، ایسلند با اتکای به تفاضل گل بهتر، به نتیجه مساوی هم رضایت داشت. در حالی که فرانسه صدرنشینی گروه را پیشتر قطعی کرده بود، حساسیت این جدال برای تعیین تیم دوم به اوج خود رسیده بود.
نیمه نخست با برخوردی برابر اما با موقعیتهای خطرناکتر اوکراین همراه بود. ویکتور تسیگانکوف در دقیقه ۲۴ یکی از بهترین بختهای بازی را از دست داد؛ ضربه محکم او از پشت محوطه، با بدشانسی تمام به تیر افقی برخورد کرد. دقایقی بعد نیز ولادیسلاو وانات با شوتی تماشایی قصد داشت اولافسون را تسلیم کند، اما دروازهبان ایسلند با واکنشی عالی توپ را به کرنر فرستاد.
با آغاز نیمه دوم، الگوی بازی کاملاً مشخص بود: حملات پرفشار و مستمر اوکراین، و دفاع فشرده و هوشمندانه ایسلند. اولافسون بارها ناجی تیمش شد، و مهمترین واکنش او در دقیقه ۸۲ رقم خورد؛ جایی که با دو مهار پیاپی روی ضربات نزدیک هوتسولیاک مانع از فروپاشی دروازه تیمش شد.
اما تنها یک دقیقه بعد، ایسلندیها سرانجام تسلیم شدند. کرنر ارسالی به تیر اول با ضربه سر هوتسولیاک تغییر مسیر یافت و آلکساندر زوبکوف، هافبکی که سه سال بود گل ملی نزده بود، توپ را با ضربه سری شیرجهزننده در تیر دوم وارد دروازه کرد تا ورزشگاه ورشو منفجر شود. اوکراین در دقیقه ۸۳ به گلی رسید که تیم را دوباره زنده نگه داشت.
این پایان کار نبود. اوکراین که با گل نخست جان تازهای گرفته بود، در وقتهای اضافه ضربه نهایی را وارد کرد. در دقیقه سوم اضافه، شوت هوتسولیاک پس از برخورد به مدافع مسیر خود را عوض کرد و از کنار دست اولافسون عبور کرد تا نتیجه ۲–۰ شود؛ گلی که عملاً سرنوشت صعود را رقم زد و امید ایسلند را کاملاً فرو ریخت.
این پیروزی برای اوکراین نه فقط از نظر ورزشی، بلکه از نظر احساسی و تاریخی نیز بسیار مهم بود. تیمی که در خانه خودش نمیتواند بازی کند، در شهری بیگانه اما با هوادارانی وفادار، توانست یکی از مهمترین بردهای سالهای اخیرش را جشن بگیرد. شاید این مسابقه دراماتیک به اندازه پیروزی ۳–۲ ایرلند مقابل مجارستان تماشایی نبود، اما اوکراینیها بهطور قطع این شب و این صعود را سالها در خاطر خواهند داشت.