هالگریمسون: پیروزی مقابل مجارستان نقطه آغاز مسیر جدید فوتبال ایرلند است

به گزارش ایلنا، هیمیر هالگریمسون، سرمربی ایسلندی تیم ملی ایرلند، پس از پیروزی دراماتیک برابر مجارستان گفت که این نتیجه باید در چارچوب یک روند بلندمدت دیده شود و بازیکنان نباید در هیجان لحظه‌ای غرق شوند. او با ستایش هت‌تریک تروی پروت، یادآور شد که این پیروزی تنها به دلیل امید صعود مهم نیست، بلکه فرصتی است برای تقویت کلی فوتبال ایرلند از تیم ملی تا ساختارهای پایه.

هالگریمسون افزود: موفقیت در یک بازی به معنای پیروزی نهایی نیست؛ موفقیت، سفری مداوم در مسیر درست است. امیدوارم ده سال بعد، مردم به این نسل نگاه کنند و بگویند این تیم نقطه آغاز مسیر جدید فوتبال ایرلند بود.

او تأکید کرد که تیم باید در میانه این موج هیجان، متواضع باقی بماند و یادآور شد بازی‌های سخت‌تری در انتظار است: بازی با پرتغال بزرگ‌ترین آزمون نسل کنونی بود؛ سپس مجارستان و حالا مسابقات حساس‌تر در راه است.

سرمربی ایرلند به اهمیت قدردانی از کسانی اشاره کرد که در روزهای سخت کنار تیم ماندند و افزود: در لحظه‌های موفقیت دوستان تازه پیدا می‌شوند، اما ارزش واقعی متعلق به همان کسانی است که در سکوت روزهای شکست پشت تیم ایستادند.

هالگریمسون در پایان، درخشش پروت را ستود: تروی پس از بازگشت از مصدومیت و تلاش بی‌وقفه، سه گل حیاتی زد و واقعاً شایسته این شادی است.

انتهای پیام/