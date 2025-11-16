خبرگزاری کار ایران
پیروزی ۳-۲ و صعود به پلی‌آف جام جهانی؛

کامبک تاریخی ایرلند مقابل مجارستان

تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند در یک شب فراموش‌نشدنی در بوداپست، با هت‌تریک تروی پاروت، مجارستان را شکست داد و پس از بازگشت از دو بار عقب افتادن، راهی پلی‌آف جام جهانی شد.

به گزارش ایلنا،  دیدار حساس گروه مقدماتی جام جهانی اروپا میان مجارستان و ایرلند در بوداپست با نتیجه‌ای تاریخی به پایان رسید. مجارستان که بازی را با گل سریع دانیل لوکاش در دقیقه ۳ آغاز کرد، تا دقایقی تیم برتر میدان بود، اما ایرلند با بهره‌گیری از پنالتی دقیقه ۱۵ توسط پروت توانست بازی را به تساوی بکشاند.

در ادامه، مجارها با گل بارناباش وارگا دوباره پیش افتادند و نیمه اول با برتری تیم میزبان به پایان رسید. واکنش‌های درخشان دروازه‌بان ایرلند، کایومین کلهر، مانع از افزایش فاصله شد و تیم میهمان با ضربات ایستگاهی و توپ‌های بلند تلاش می‌کرد تا موقعیت خلق کند.

نیمه دوم با تعویض‌های هجومی هالگریمسون، سرمربی ایرلند، جریان بازی را تغییر داد. در دقیقه ۸۰، فین آزاز توپ را به پشت خط دفاع انداخت و تروی پاروت با ضربه‌ای دقیق بازی را بار دیگر مساوی کرد تا امید صعود دوباره زنده شود.

اوج هیجان در دقیقه ۹۰+۶ رخ داد. لیام اسکیلز با پرتاب بلند توپ را به پشت مدافعان فرستاد و پاروت با جای‌گیری مناسب و شوت دقیق، دروازه مجارستان را برای سومین بار باز کرد و پیروزی ۳-۲ را رقم زد. این نتیجه، جشن بزرگ بازیکنان و هواداران ایرلند را به همراه داشت و برای مجارستان یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ فوتبال رقم خورد.

با این پیروزی تاریخی، ایرلند با ۱۰ امتیاز به پلی‌آف جام جهانی راه یافت، پرتغال با ۱۳ امتیاز مستقیم صعود کرد و مجارستان با ۸ امتیاز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

