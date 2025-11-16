به گزارش ایلنا، در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف رقبا رفتند.

سهیلا منصوریان، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف دریدی ایا از تونس رفت که با امتیاز عالی در همان راند نخست این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت.

منصوریان امشب برای کسب مدال طلا با برنده ترکیه و ساحل‌عاج دیدار خواهد داشت.

