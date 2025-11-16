خبرگزاری کار ایران
تیرانداز ایران در جایگاه هفتم تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاد

مهدی مهدی اشتری تیرانداز ملی پوش ایران در المپیک ناشنوایان با کسب جایگاه هفتم به کار خود در بخش تفنگ بادی ۱۰ متر پایان داد.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت های تیراندازی روز نخست بازی های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) محمد مهدی اشتری در تفنگ بادی ۱۰ متر به مصاف حریفانش رفت. 

او بعد از پشت سر گذاشتن مرحله مقدماتی، در مرحله نهایی جایگاه هفتم را در اختیار گرفت و اینگونه به کار خود در این بخش پایان داد. اشتری این جایگاه را در میان ۸ تیرانداز حاضر در فینال و با ثبت امتیاز ۱۰۰۸ به دست آورد. 

اشتری در مرحله مقدماتی و در رقابت با ۱۹ تیرانداز از ۱۱ کشور با کسب ۶۱۷.۷ به عنوان نفر پنجم به جمع ۸ تیرانداز برتر تفنگ بادی راه  یافت.

