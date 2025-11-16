اعلام اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال

به گزارش ایلنا، سامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

*بهشتی سازه گرگان- پالایش نفت اصفهان

داوران: اسماعیل کمربسته، بهادر نظری، علی مهرآبادی، مجید کریمیان و علی اکبر حصاری ناظر: مهران جعفری

* گیتی‌پسند اصفهان- فولاد زرند ایرانیان

داوران: ابراهیم مهرابی افشار، سیدسجاد فتحی، محسن لطفی زاده، کامران امیری و کامبیز امیری ناظر : عباس دهقانپور

* پردیس قزوین - عرشیا آذربایجان شهرقدس

داوران: علی احمدی، مرتضی شریفلو، محمدرضا سیدپور، رامین عاشری و سعید دیندار ناظر: یحیی تالاری

* شهرداری ساوه - سن‌ایچ ساوه

داوران: محمدجواد احتشام، حمیدرضا قدسی راغب،مجتبی بختیاریان، امیرحسین نادب و بهشاد پنجه زاده ناظر: جواد فهیمی راد

* فولاد هرمزگان - پالایش نفت شازند

داوران: مهدی طاهری، میلاد سعیدی، ولی اله رضایی، علیرضا حسن‌زاده و جمال مرادبخش ناظر: علیرضا یگانه

* جوادالائمه شهرکرد- مس سونگون ورزقان

داوران: محمد شرونی، محسن وحدانی، یوسف رفیع زاده،محسن سبزواری، حمید محمدرضایی ناظر: کورش هاشمی

* گهرزمین سیرجان - پالایش نفت بندرعباس

داوران: حسین امیری، جواد دهقانی، سعید قربانی زاده، اسماعیل نعمتی و مسعود مقتدری ناظر: محمد فرجی

