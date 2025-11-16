خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال

اعلام اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال
کد خبر : 1714683
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال مشخص شد.

به گزارش ایلنا، سامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

*بهشتی سازه گرگان- پالایش نفت اصفهان

داوران: اسماعیل کمربسته، بهادر نظری، علی مهرآبادی، مجید کریمیان و علی اکبر حصاری ناظر: مهران جعفری

* گیتی‌پسند اصفهان- فولاد زرند ایرانیان

داوران: ابراهیم مهرابی افشار، سیدسجاد فتحی، محسن لطفی زاده، کامران امیری و کامبیز امیری ناظر : عباس دهقانپور

* پردیس قزوین - عرشیا آذربایجان شهرقدس 

داوران: علی احمدی، مرتضی شریفلو، محمدرضا سیدپور، رامین عاشری و سعید دیندار ناظر: یحیی تالاری

* شهرداری ساوه - سن‌ایچ ساوه

داوران: محمدجواد احتشام، حمیدرضا قدسی راغب،مجتبی بختیاریان، امیرحسین نادب و بهشاد پنجه زاده ناظر: جواد فهیمی راد

* فولاد هرمزگان - پالایش نفت شازند

داوران: مهدی طاهری، میلاد سعیدی، ولی اله رضایی، علیرضا حسن‌زاده و جمال مرادبخش ناظر: علیرضا یگانه

* جوادالائمه شهرکرد- مس سونگون ورزقان 

داوران: محمد شرونی، محسن وحدانی، یوسف رفیع زاده،محسن سبزواری، حمید محمدرضایی ناظر: کورش هاشمی

* گهرزمین سیرجان - پالایش نفت بندرعباس 

داوران: حسین امیری، جواد دهقانی، سعید قربانی زاده، اسماعیل نعمتی و مسعود مقتدری ناظر: محمد فرجی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ