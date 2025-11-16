اعلام اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال
اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال مشخص شد.
به گزارش ایلنا، سامی داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
*بهشتی سازه گرگان- پالایش نفت اصفهان
داوران: اسماعیل کمربسته، بهادر نظری، علی مهرآبادی، مجید کریمیان و علی اکبر حصاری ناظر: مهران جعفری
* گیتیپسند اصفهان- فولاد زرند ایرانیان
داوران: ابراهیم مهرابی افشار، سیدسجاد فتحی، محسن لطفی زاده، کامران امیری و کامبیز امیری ناظر : عباس دهقانپور
* پردیس قزوین - عرشیا آذربایجان شهرقدس
داوران: علی احمدی، مرتضی شریفلو، محمدرضا سیدپور، رامین عاشری و سعید دیندار ناظر: یحیی تالاری
* شهرداری ساوه - سنایچ ساوه
داوران: محمدجواد احتشام، حمیدرضا قدسی راغب،مجتبی بختیاریان، امیرحسین نادب و بهشاد پنجه زاده ناظر: جواد فهیمی راد
* فولاد هرمزگان - پالایش نفت شازند
داوران: مهدی طاهری، میلاد سعیدی، ولی اله رضایی، علیرضا حسنزاده و جمال مرادبخش ناظر: علیرضا یگانه
* جوادالائمه شهرکرد- مس سونگون ورزقان
داوران: محمد شرونی، محسن وحدانی، یوسف رفیع زاده،محسن سبزواری، حمید محمدرضایی ناظر: کورش هاشمی
* گهرزمین سیرجان - پالایش نفت بندرعباس
داوران: حسین امیری، جواد دهقانی، سعید قربانی زاده، اسماعیل نعمتی و مسعود مقتدری ناظر: محمد فرجی