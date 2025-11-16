المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - ژاپن؛
صعود ملیپوش تیراندازی تفنگ ایران به فینال
عضو تیم ملی تیراندازی ایران در تفنگ بادی به مرحله فینال رقابتهای این رشته بازیهای المپیک راه پیدا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، رقابتهای تیراندازی بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از صبح امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) با رقابت محمدمهدی اشتری آغاز شد که طی آن ملیپوش کشورمان موفق شد به مرحله فینال راه یابد.
اشتری در رقابت با ۱۹ تیرانداز از ۱۱ کشور با کسب ۶۱۷.۷ به عنوان نفر پنجم به جمع ۸ تیرانداز برتر تفنگ بادی راه یافت و بعدازظهر امروز برای رسیدن به جمع چهار نفر برتر و کسب مدال این دوره از بازیها با حریفانش رقابت خواهد کرد.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از روز ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.