به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، رقابت‌های تیراندازی بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از صبح امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) با رقابت محمدمهدی اشتری آغاز شد که طی آن ملی‌پوش کشورمان موفق شد به مرحله فینال راه یابد.

اشتری در رقابت با ۱۹ تیرانداز از ۱۱ کشور با کسب ۶۱۷.۷ به عنوان نفر پنجم به جمع ۸ تیرانداز برتر تفنگ بادی راه یافت و بعدازظهر امروز برای رسیدن به جمع چهار نفر برتر و کسب مدال این دوره از بازیها با حریفانش رقابت خواهد کرد.

بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از روز ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

