پیروزی یک صفر عربستان مقابل ساحلعاج در دیداری تدارکاتی
تیم ملی فوتبال عربستان جمعهشب در جده ساحلعاج را شکست داد و بار دیگر سبک دفاعی و کارآمدی تحت هدایت هروه رنار را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا، در دیدار تدارکاتی، عربستان موفق شد با گل صالح أبو الشامات در دقیقه هشتم، ساحلعاج را شکست دهد. این گل که حاصل اشتباه خط دفاعی حریف بود، دومین گل ملی این وینگر جوان را برای عربستان به ثبت رساند. مسابقه زیر بارش شدید باران در ورزشگاه الإنماء برگزار شد و شدت بارندگی باعث شد استراحت بین دو نیمه نزدیک به نیم ساعت طول بکشد.
تیم ملی عربستان تحت هدایت هروه رنار همچنان از الگوی همیشگی خود برای رسیدن به پیروزیهای حداقلی استفاده میکند؛ از مجموع ۲۸ پیروزی این سرمربی فرانسوی، یازده برد با نتیجه ۱–۰ به دست آمده است. پیشتر نیز عربستان در دورههای مختلف رنار مقابل تیمهایی همچون عمان، کویت، قطر، ژاپن، ویتنام، استرالیا، ایسلند، چین و هاییتی با همین نتیجه پیروز شده بود.
رنار که در شصتمین بازیاش روی نیمکت عربستان حضور داشت، در نیمه دوم شش تعویض انجام داد و در مجموع ۱۷ بازیکن را به میدان فرستاد تا ترکیب تیم را پیش از مسابقات آینده محک بزند. تا کنون عملکرد این سرمربی شامل ۲۸ پیروزی، ۱۵ تساوی و ۱۷ شکست است که بازتاب دو دوره هدایت او در تیم ملی است: نخست بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ و دوم از نوامبر ۲۰۲۴ پس از بازگشت او پس از جدایی روبرتو مانچینی.
این دیدار بخشی از اردوی آمادهسازی عربستان در جده بود که از روز یکشنبه آغاز شده و شامل یک بازی تدارکاتی دیگر برابر الجزایر در روز سهشنبه میشود. برنامهای که الأخضر برای حضور در جام عرب – فیفا ۲۰۲۵ در قطر در نظر گرفته و هدف آن آمادهسازی تیمی جوان، منسجم و بازسازیشده برای رقابتهای پیش رو است.