دوکو: بلژیک باید عملکردش را به سطح واقعی بازگرداند

به گزارش ایلنا، ستاره بلژیکی‌ها در دیدار مقابل قزاقستان، جرمی دوکو، نیمه دوم تنها بازیکنی بود که توانست درخشش نسبی داشته باشد، اما به‌وضوح از عملکرد کلی تیمش راضی نبود. دوکو اعتراف کرد که شیاطین سرخ مدت‌هاست از سطح واقعی خود فاصله دارند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تیم به راحتی آسیب‌پذیر خواهد بود.

او گفت: باور دارم که بیش از حد نوسان داریم. شاید قزاقستان را آن‌طور که باید تحلیل نکردیم. اگر موقعیت‌هایمان را با دقت به گل تبدیل می‌کردیم، این بازی را می‌بردیم.

در طول مسابقه، دوکو بارها با تکل‌های شدید بازیکنان حریف متوقف شد و یکی از این تکل‌ها به اخراج یکی از بازیکنان قزاقستان انجامید. او در واکنش به این اتفاق گفت: می‌دانستم قرار است زیاد تکل بخورم؛ از همان دقیقه اول مشخص بود. ناراحت نمی‌شوم؛ این‌ها بخشی از بازی است و حتی می‌تواند به عنوان تعریف دیده شود.

با غیبت کورتوا، دی‌بروینه و لوکاکو، فشار زیادی بر دوکو و بازیکنان جوان دیگر وارد شد. ستاره بلژیکی اطمینان دارد که صعود بلژیک مقابل لیختن‌اشتاین قطعی خواهد شد، اما تأکید کرد که تیم برای موفقیت در جام جهانی باید بازی‌های بهتری ارائه دهد: هیچ شکی نیست؛ کار را تمام می‌کنیم. اما اگر در جام جهانی می‌خواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید خیلی بهتر از این بازی کنیم.

دوکو در پایان پیام روشنی به هواداران داد: این‌که بدون کورتوا و دی‌بروینه و لوکاکو بازی کردیم، علت نتیجه بود؟ نه. مردم باید این بحث‌ها را کنار بگذارند. اگر بدون آن‌ها نمی‌توانیم از پس چنین بازی‌هایی برآییم، پس جایگاهی در جام جهانی نخواهیم داشت.

انتهای پیام/