بازیکنان اسپانیا پس از پیروزی برابر گرجستان: هنوز صعود قطعی نیست

بازیکنان اسپانیا پس از پیروزی برابر گرجستان: هنوز صعود قطعی نیست
پس از پیروزی پرگل اسپانیا برابر گرجستان، بازیکنان ملی‌پوش در میکسدزون تأکید کردند که تیم در مسیر درست است، اما صعود قطعی به جام جهانی هنوز نهایی نشده و تمرکز باید حفظ شود.

به گزارش ایلنا،  میکل اویارسابال که در دیدار امشب دبل کرد، با آرامش همیشگی گفت: خوشحالم که توانستم به تیم کمک کنم. مهم این است که اسپانیا در مسیر پیشرفت حرکت کند. اگر با گل کمک کنم عالی است، و اگر نه هم مهم تیم است؛ اینکه تیم ملی بهتر و بهتر شود.

فران تورس، دیگر گلزن اسپانیا، عملکرد تیم را ستود و افزود: بازی کامل و بی‌نقصی بود. کار تیمی فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. هنوز صعود قطعی نشده، اما همه چیز دست خودمان است و برای برد به آخرین بازی می‌رویم.» او درباره گل خود نیز توضیح داد: «حرکت آن‌قدر سریع بود که نمی‌دانم چه کسی توپ را لمس کرد؛ وقتی میکل توپ را فرستاد، من فقط رفتم سمت توپ و گلش کردم.

مارتین زوبیمندی نگاه انتقادی‌تری داشت و تأکید کرد: حتی با برد ۴–۰، چیزهایی هست که باید بهتر شود؛ در پرسینگ و کنترل فضاها مخصوصاً نیمه دوم. لحظاتی توپ را از ما گرفتند و مجبور شدیم عقب برویم. اما حتی وقتی همه‌چیز کامل نبود، تیم توانست بجنگد و واکنش نشان دهد.

او درباره صعود تیم نیز گفت: فعلاً تشکر نمی‌کنم… هنوز کار داریم. چنین موقعیت‌هایی هر روز پیش نمی‌آید و هرکس مقابل ترکیه بازی کند، می‌خواهد برای تیم ملی کشورش بدرخشد. ما برای برد به زمین خواهیم رفت.

