بازیکنان اسپانیا پس از پیروزی برابر گرجستان: هنوز صعود قطعی نیست

به گزارش ایلنا، میکل اویارسابال که در دیدار امشب دبل کرد، با آرامش همیشگی گفت: خوشحالم که توانستم به تیم کمک کنم. مهم این است که اسپانیا در مسیر پیشرفت حرکت کند. اگر با گل کمک کنم عالی است، و اگر نه هم مهم تیم است؛ اینکه تیم ملی بهتر و بهتر شود.

فران تورس، دیگر گلزن اسپانیا، عملکرد تیم را ستود و افزود: بازی کامل و بی‌نقصی بود. کار تیمی فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. هنوز صعود قطعی نشده، اما همه چیز دست خودمان است و برای برد به آخرین بازی می‌رویم.» او درباره گل خود نیز توضیح داد: «حرکت آن‌قدر سریع بود که نمی‌دانم چه کسی توپ را لمس کرد؛ وقتی میکل توپ را فرستاد، من فقط رفتم سمت توپ و گلش کردم.

مارتین زوبیمندی نگاه انتقادی‌تری داشت و تأکید کرد: حتی با برد ۴–۰، چیزهایی هست که باید بهتر شود؛ در پرسینگ و کنترل فضاها مخصوصاً نیمه دوم. لحظاتی توپ را از ما گرفتند و مجبور شدیم عقب برویم. اما حتی وقتی همه‌چیز کامل نبود، تیم توانست بجنگد و واکنش نشان دهد.

او درباره صعود تیم نیز گفت: فعلاً تشکر نمی‌کنم… هنوز کار داریم. چنین موقعیت‌هایی هر روز پیش نمی‌آید و هرکس مقابل ترکیه بازی کند، می‌خواهد برای تیم ملی کشورش بدرخشد. ما برای برد به زمین خواهیم رفت.

انتهای پیام/