استوائو ستاره درخشان در پیروزی برزیل
در دیدار دوستانه برزیل مقابل سنگال در لندن، استوائو ویلیان با گلزنی خود زمینهساز پیروزی تیم ملی شد و کارلو آنچلوتی از استعداد و آینده درخشان این بازیکن ۱۸ ساله تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در دیداری دوستانه موفق شد سنگال را با نتیجه ۲–۰ شکست دهد. استوائو ویلیان گل اول سلسائو را در نیمه اول به ثمر رساند؛ ضربهای محکم و دقیق که نشان از اعتماد به نفس و توانایی بالای این بازیکن جوان داشت. کاسمیرو نیز گل دوم برزیل را به ثبت رساند تا کار را برای شاگردان کارلو آنچلوتی تمام کند.
پس از پایان بازی، کارلو آنچلوتی با تحسین ویژه از استوائو، او را نمونهای از آینده روشن برزیل خواند و گفت: «استوائو با وجود سن کم، شخصیت و استعدادی دارد که آینده تیم ملی را تضمین میکند. باید به او فرصت بدهیم تا رشد کند و روزبهروز بهتر شود.»
استوائو پس از بازی نیز با احترام به سرمربی تیم ملی گفت: «این یک تجربه رؤیایی است. بازی در تیم ملی همیشه آرزوی من بود و اکنون در مسیر درست قرار دارم. رقابت در تیم وجود دارد، اما با تلاش و تواضع میتوانم بهترین عملکرد را ارائه کنم.»
در این دیدار، ترکیب خط حمله برزیل با حضور رودریگو، ماتئوس کُنیا، وینیسیوس جونیور و استوائو، بازی سریع و هماهنگی را به نمایش گذاشت که نقش مهمی در پیروزی سلسائو داشت.