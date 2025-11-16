دلافوئنته: هنوز برای جشن صعود اسپانیا زود است

به گزارش ایلنا، لوئیس دلافوئنته پس از پیروزی ۴–۰ اسپانیا برابر گرجستان، در نشست خبری با تأکید بر حفظ تواضع و تمرکز، عنوان کرد: فقط از سر احترام به همه رقبا، به ترکیه و دیگر تیم‌ها، نباید پیش از موعد جشن بگیریم. تا وقتی صعود از نظر ریاضی قطعی نشده، باید همین ذهنیت را داشته باشیم.

سرمربی لاروخا در ادامه به عملکرد شاگردانش اشاره و با افتخار گفت: دلیل بزرگی برای افتخار داریم. خوش‌شانس هستم که چنین نسل تاریخی‌ای را هدایت می‌کنم. هنوز راه زیادی مانده و ما همچنان دنبال نتایج بهتر و دستاوردهای بزرگ‌تر هستیم. هدایت این گروه جوان که از تلاش برای بهتر شدن خسته نمی‌شوند، واقعاً تجربه‌ای زیباست.

در مورد مصدومان تیم، دلافوئنته توضیح داد: این مصدومیت‌ها فرصت را به بازیکنانی می‌دهد که شاید در شرایط دیگر شانس پیدا نمی‌کردند. این راز موفقیت فوتبال اسپانیاست؛ محصول کار باشگاه‌ها، بازیکنان و فدراسیون در تربیت نسلی باکیفیت.

او درباره وضعیت هویسن نیز افزود: او درد خفیفی دارد و اولویت ما مراقبت از بازیکن است. با پزشکان رئال مادرید در تماس هستیم و بهترین تصمیم، استراحت او بود. فردا وضعیتش بررسی خواهد شد و سپس با کادر پزشکی خودمان و مادرید تصمیم‌گیری می‌کنیم.

دلافوئنته در پایان چشم به بازی آینده در سویا داشت و گفت: دوست دارم ورزشگاه فضایی فوق‌العاده داشته باشد؛ جایی که کشور با تیم ملی یکپارچه شود. این بازیکنان و مسیر طی‌شده شایستگی چنین حمایتی را دارند و امیدوارم سویا بار دیگر ناامیدمان نکند.

انتهای پیام/