دلافوئنته: هنوز برای جشن صعود اسپانیا زود است
سرمربی اسپانیا پس از پیروزی پرگل مقابل گرجستان تأکید کرد، هرچند تیمش عملاً به جام جهانی نزدیک شده، اما نباید هیچ احتمالی را نادیده گرفت و ادامه راه نیازمند تمرکز و احترام به همه رقبا است.
به گزارش ایلنا، لوئیس دلافوئنته پس از پیروزی ۴–۰ اسپانیا برابر گرجستان، در نشست خبری با تأکید بر حفظ تواضع و تمرکز، عنوان کرد: فقط از سر احترام به همه رقبا، به ترکیه و دیگر تیمها، نباید پیش از موعد جشن بگیریم. تا وقتی صعود از نظر ریاضی قطعی نشده، باید همین ذهنیت را داشته باشیم.
سرمربی لاروخا در ادامه به عملکرد شاگردانش اشاره و با افتخار گفت: دلیل بزرگی برای افتخار داریم. خوششانس هستم که چنین نسل تاریخیای را هدایت میکنم. هنوز راه زیادی مانده و ما همچنان دنبال نتایج بهتر و دستاوردهای بزرگتر هستیم. هدایت این گروه جوان که از تلاش برای بهتر شدن خسته نمیشوند، واقعاً تجربهای زیباست.
در مورد مصدومان تیم، دلافوئنته توضیح داد: این مصدومیتها فرصت را به بازیکنانی میدهد که شاید در شرایط دیگر شانس پیدا نمیکردند. این راز موفقیت فوتبال اسپانیاست؛ محصول کار باشگاهها، بازیکنان و فدراسیون در تربیت نسلی باکیفیت.
او درباره وضعیت هویسن نیز افزود: او درد خفیفی دارد و اولویت ما مراقبت از بازیکن است. با پزشکان رئال مادرید در تماس هستیم و بهترین تصمیم، استراحت او بود. فردا وضعیتش بررسی خواهد شد و سپس با کادر پزشکی خودمان و مادرید تصمیمگیری میکنیم.
دلافوئنته در پایان چشم به بازی آینده در سویا داشت و گفت: دوست دارم ورزشگاه فضایی فوقالعاده داشته باشد؛ جایی که کشور با تیم ملی یکپارچه شود. این بازیکنان و مسیر طیشده شایستگی چنین حمایتی را دارند و امیدوارم سویا بار دیگر ناامیدمان نکند.