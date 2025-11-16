خبرگزاری کار ایران
آنچلوتی: استوائو آینده برزیل را تضمین می‌کند

سرمربی برزیل پس از پیروزی مقابل سنگال در دیداری دوستانه، با تمجید ویژه از ستاره ۱۸ ساله تیم و مدافع میانی، عملکرد شاگردانش را ستود و آینده سلسائو را روشن توصیف کرد.

به گزارش ایلنا،  در ادامه بازی‌های دوستانه ملی، برزیل با نمایش برتر خود مقابل سنگال موفق شد با نتیجه ۲–۰ پیروز شود. گل‌های این مسابقه توسط استوائو و کاسمیرو به ثمر رسید و این چهارمین پیروزی شاگردان آنچلوتی روی نیمکت سلسائو را رقم زد.

کارلتو در نشست خبری پس از بازی، با تحسین ویژه از استوائو و ادر میلیتائو، گفت: «استوائو با وجود ۱۸ سال سن، استعدادی خارق‌العاده دارد و آینده برزیل را تضمین می‌کند. او شخصیتی دارد که سن واقعی‌اش را نشان نمی‌دهد و با تمرین و خوشحالی می‌تواند پیشرفت بیشتری داشته باشد.»

سرمربی ایتالیایی در ادامه درباره خط حمله اظهار داشت: «جایگاه ماتئوس کنیا برای ما اهمیت زیادی دارد. سه بازیکن جلویی می‌توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند. وینیسیوس جونیور و رودریگو در تغییر جایگاه مهارت دارند و استوائو عمدتاً از سمت راست بازی می‌کند.»

آنچلوتی همچنین هماهنگی استوائو و میلیتائو را ستود و افزود: «مدافع ما فضای سمت راست را به‌خوبی پوشش داد و بازی تیمی، تمرکز و فداکاری بازیکنان فوق‌العاده بود. نیمه اول با پرس شدید و حمله همراه بود و نیمه دوم کنترل بیشتری داشتیم و کیفیت بازیکنان جلو زمین کار را تمام کرد.»

با این پیروزی، برزیل روند موفق خود را در دیدارهای دوستانه ادامه داد و شاگردان آنچلوتی با ارائه ترکیبی از تجربه و جوانی، نشان دادند که برای آینده نیز آماده هستند.

 

