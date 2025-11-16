به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های دوستانه ملی، برزیل با نمایش برتر خود مقابل سنگال موفق شد با نتیجه ۲–۰ پیروز شود. گل‌های این مسابقه توسط استوائو و کاسمیرو به ثمر رسید و این چهارمین پیروزی شاگردان آنچلوتی روی نیمکت سلسائو را رقم زد.

کارلتو در نشست خبری پس از بازی، با تحسین ویژه از استوائو و ادر میلیتائو، گفت: «استوائو با وجود ۱۸ سال سن، استعدادی خارق‌العاده دارد و آینده برزیل را تضمین می‌کند. او شخصیتی دارد که سن واقعی‌اش را نشان نمی‌دهد و با تمرین و خوشحالی می‌تواند پیشرفت بیشتری داشته باشد.»

سرمربی ایتالیایی در ادامه درباره خط حمله اظهار داشت: «جایگاه ماتئوس کنیا برای ما اهمیت زیادی دارد. سه بازیکن جلویی می‌توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند. وینیسیوس جونیور و رودریگو در تغییر جایگاه مهارت دارند و استوائو عمدتاً از سمت راست بازی می‌کند.»

آنچلوتی همچنین هماهنگی استوائو و میلیتائو را ستود و افزود: «مدافع ما فضای سمت راست را به‌خوبی پوشش داد و بازی تیمی، تمرکز و فداکاری بازیکنان فوق‌العاده بود. نیمه اول با پرس شدید و حمله همراه بود و نیمه دوم کنترل بیشتری داشتیم و کیفیت بازیکنان جلو زمین کار را تمام کرد.»

با این پیروزی، برزیل روند موفق خود را در دیدارهای دوستانه ادامه داد و شاگردان آنچلوتی با ارائه ترکیبی از تجربه و جوانی، نشان دادند که برای آینده نیز آماده هستند.

