اسپانیا ۴–۰ گرجستان؛ پیروزی پرگل اسپانیا مقابل گرجستان و تثبیت صدرنشینی در مسیر جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، در دیداری خارج از خانه مقابل گرجستان به میدان رفت و از همان دقایق ابتدایی با کنترل کامل بازی نشان داد برای کسب سه امتیاز آمده است. شاگردان لوئیس دل‌لافوئنته با پاسکاری سریع و مالکیت بالا اجازه ندادند حریف وارد جریان مسابقه شود و خیلی زود برتری خود را روی اسکوربرد تثبیت کردند.

بازی با فشار اسپانیا آغاز شد و در یکی از حملات، ارسال بائنا به برخورد توپ با دست مدافع گرجستان انجامید. داور پس از بازبینی صحنه، نقطه پنالتی را نشان داد و اویارسابال با ضربه‌ای دقیق نخستین گل مسابقه را به ثبت رساند.

تنها چند دقیقه بعد، پاس عمقی و سریع فابیان روئیز زوبیمندی را در موقعیت مناسب قرار داد و این بازیکن با ضربه‌ای دقیق دروازه مامارداشویلی را برای دومین بار باز کرد. اسپانیا پس از این گل نیز عقب ننشست و در ادامه نیمه نخست، با همکاری دقیق اویارسابال و ارسال او روی تیر دو، فِران تورس گل سوم را از فاصله‌ای نزدیک وارد دروازه کرد تا نیمه نخست با برتری مطلق مهمان به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز جریان بازی تحت کنترل اسپانیا باقی ماند. گرجستان تنها روی چند شوت از راه دور تلاش کرد فاصله را کاهش دهد اما اونای سیمون در چارچوب تیمش روز آرامی را پشت سر گذاشت. چهارمین گل اسپانیا نیز بار دیگر با تاثیرگذاری اویارسابال رقم خورد؛ سانتر فِران و ضربه سر این بازیکن پس از برخورد به تیر، وارد دروازه شد تا پیروزی قاطع اسپانیا تکمیل شود.

در دقایق پایانی از سرعت و ریتم مسابقه کاسته شد اما نتیجه تعیین شده بود؛ برتری کامل اسپانیا و نمایشی که بار دیگر اقتدار این تیم را در مرحله انتخابی به نمایش گذاشت.

اسپانیا با این پیروزی، ۱۵ امتیازی شد و با تفاضل گل +۱۹ در صدر جدول قرار گرفت. ترکیه با ۱۲ امتیاز نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده است، اما با توجه به اختلاف قابل توجه تفاضل گل و شرایط دو تیم، شانس صعود زودهنگام اسپانیا بسیار بالا ارزیابی می‌شود. تنها در صورتی که ترکیه در هفته پایانی یک پیروزی با اختلافی غیرمعمول کسب کند، امکان جابه‌جایی وجود دارد که احتمال آن کمتر از یک درصد عنوان می‌شود.

