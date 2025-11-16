به گزارش ایلنا، مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا با برگزاری دیدارهایی از گروه‌های B و C پیگیری شد. در یکی از مهم‌ترین مسابقات، سوئیس در زمین خود برابر سوئدی قرار گرفت که با هدایت گراهام پاتر امیدوار بود از روند منفی اخیر فاصله بگیرد، اما نمایش ضعیف این تیم نشان داد مشکلات همچنان پابرجاست.

سوئیس خیلی زود جریان بازی را در دست گرفت و در دقیقه ۱۳ توسط بریل امبولو به گل نخست رسید. هرچند بنجامین نایجرن در دقیقه ۳۳ نتیجه را برابر کرد، اما نیمه دوم کاملاً در اختیار میزبان بود. گل‌های گرانیت ژاکا، دن اندویه و یوهان مانزامبی در دقایق ۶۰، ۷۵ و ۹۰+۴ پیروزی قاطع ۴ بر ۱ را برای سوئیس رقم زد. این تیم اکنون با ۱۳ امتیاز صدرنشین گروه B است. کوزوو با ۱۰ امتیاز دوم است و اسلوونی و سوئد به ترتیب ۴ و ۱ امتیاز دارند.

در گروه C، دانمارک فرصت ایده‌آلی برای افزایش فاصله با اسکاتلند داشت؛ به‌ویژه آنکه اسکاتلند در دیداری هم‌زمان برابر یونان ۳ بر ۲ شکست خورد. دانمارک در دیدار خانگی مقابل بلاروس با گل زودهنگام میکل دمزگارد در دقیقه ۱۱ پیش افتاد، اما در نیمه دوم با گل‌های والری گرومیکو و نیکیتا دمچنکو عقب افتاد. تلاش میزبان در نهایت تنها یک گل توسط گوستاو ایساکسن به همراه داشت و مسابقه با تساوی ۲–۲ پایان یافت.

با این نتیجه، دانمارک با ۱۱ امتیاز در صدر گروه C قرار دارد و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز تعقیب‌کننده اصلی است. یونان و بلاروس نیز با ۶ و یک امتیاز در رده‌های بعدی هستند.

اهمیت هفته پایانی گروه C اکنون دوچندان شده است؛ جایی که اسکاتلند میزبان دانمارک خواهد بود و تکلیف تیم صعودکننده مستقیم در همان دیدار مشخص می‌شود. پیروزی هر تیم به معنای صعود مستقیم است، در حالی‌که تساوی دانمارک را راهی جام جهانی خواهد کرد.

