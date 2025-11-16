خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانمارک ۲ - ۲ بلاروس؛ معادلات صعود در اروپا پیچیده‌تر شد

دانمارک ۲ - ۲ بلاروس؛ معادلات صعود در اروپا پیچیده‌تر شد
کد خبر : 1714573
لینک کوتاه کپی شد.

در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا، سوئیس با پیروزی قاطع برابر سوئد جایگاه خود را در صدر گروه B تثبیت کرد و دانمارک با تساوی خانگی مقابل بلاروس فرصت فاصله‌گیری از اسکاتلند را از دست داد.

به گزارش ایلنا،  مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا با برگزاری دیدارهایی از گروه‌های B و C پیگیری شد. در یکی از مهم‌ترین مسابقات، سوئیس در زمین خود برابر سوئدی قرار گرفت که با هدایت گراهام پاتر امیدوار بود از روند منفی اخیر فاصله بگیرد، اما نمایش ضعیف این تیم نشان داد مشکلات همچنان پابرجاست.

سوئیس خیلی زود جریان بازی را در دست گرفت و در دقیقه ۱۳ توسط بریل امبولو به گل نخست رسید. هرچند بنجامین نایجرن در دقیقه ۳۳ نتیجه را برابر کرد، اما نیمه دوم کاملاً در اختیار میزبان بود. گل‌های گرانیت ژاکا، دن اندویه و یوهان مانزامبی در دقایق ۶۰، ۷۵ و ۹۰+۴ پیروزی قاطع ۴ بر ۱ را برای سوئیس رقم زد. این تیم اکنون با ۱۳ امتیاز صدرنشین گروه B است. کوزوو با ۱۰ امتیاز دوم است و اسلوونی و سوئد به ترتیب ۴ و ۱ امتیاز دارند.

در گروه C، دانمارک فرصت ایده‌آلی برای افزایش فاصله با اسکاتلند داشت؛ به‌ویژه آنکه اسکاتلند در دیداری هم‌زمان برابر یونان ۳ بر ۲ شکست خورد. دانمارک در دیدار خانگی مقابل بلاروس با گل زودهنگام میکل دمزگارد در دقیقه ۱۱ پیش افتاد، اما در نیمه دوم با گل‌های والری گرومیکو و نیکیتا دمچنکو عقب افتاد. تلاش میزبان در نهایت تنها یک گل توسط گوستاو ایساکسن به همراه داشت و مسابقه با تساوی ۲–۲ پایان یافت.

با این نتیجه، دانمارک با ۱۱ امتیاز در صدر گروه C قرار دارد و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز تعقیب‌کننده اصلی است. یونان و بلاروس نیز با ۶ و یک امتیاز در رده‌های بعدی هستند.

اهمیت هفته پایانی گروه C اکنون دوچندان شده است؛ جایی که اسکاتلند میزبان دانمارک خواهد بود و تکلیف تیم صعودکننده مستقیم در همان دیدار مشخص می‌شود. پیروزی هر تیم به معنای صعود مستقیم است، در حالی‌که تساوی دانمارک را راهی جام جهانی خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ