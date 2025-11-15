ترکیه ۲-۰ بلغارستان: تثبیت جایگاه دوم در مسیر جام جهانی

به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی ترکیه در دیداری خارج از خانه موفق شد بلغارستان را با دو گل شکست دهد و امیدهای خود برای صعود مستقیم را حفظ کند. شاگردان تیم ملی ترکیه از ابتدای مسابقه بر جریان بازی مسلط بودند و حملات متعددی روی دروازه میزبان ترتیب دادند.

در دقیقه ۱۶، خطای مدافع بلغارستان روی کرم آکتورک‌اوغلو نزدیک محوطه جریمه یک ضربه ایستگاهی به ترکیه داد. شوت هاکان چالهان‌اوغلو به دیوار دفاعی برخورد کرد اما لمس دست هریستیان پتروف سبب شد داور نقطه پنالتی را اعلام کند. چالهان‌اوغلو این فرصت را به گل تبدیل کرد و در صدمین بازی ملی خود بیست‌ودومین گلش را به ثمر رساند.

ترکیه در ادامه نیز صاحب چند موقعیت گل‌زنی شد و آکتورک‌اوغلو دوبار تا آستانه گل دوم پیش رفت اما ضرباتش به نتیجه نرسید. در نهایت در دقیقه ۸۳، اشتباه چرنف و گل‌به‌خودی او اختلاف را به دو گل افزایش داد.

با این نتیجه، ترکیه در رده دوم جدول باقی ماند و فاصله‌اش با تعقیب‌کنندگان حفظ شد. از سوی دیگر، بلغارستان که در دهه ۹۰ یکی از تیم‌های قدرتمند اروپا بود، در این مرحله از رقابت‌ها همچنان بدون امتیاز است.

ترکیه در آخرین مسابقه خود باید به مصاف اسپانیای صدرنشین برود؛ دیداری که بعید است تغییری در جایگاه دو تیم ایجاد کند مگر اینکه شاگردان وینسنت کمپانی به پیروزی با اختلافی چشمگیر دست یابند.

انتهای پیام/