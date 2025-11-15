خبرگزاری کار ایران
برزیل ۲-۰ سنگال؛ پیروزی حساب‌شده برزیل برابر سنگال در لندن
برزیل با هدایت کارلو آنچلوتی در دیداری دوستانه و زیر باران لندن، روند ۱۰ بازی بدون شکست سنگال را با برتری ۲ بر ۰ متوقف کرد.

به گزارش ایلنا،   تیم ملی برزیل که پس از کامبک برابر ژاپن نیاز به یک نمایش قاطع داشت، این‌بار با تمرکز و نظم بیشتری وارد زمین شد و از همان دقایق ابتدایی کنترل بازی را در دست گرفت. ماتئوس کُنیا جدی‌ترین فرصت نیمه نخست را با ضربه سری به تیر دروازه زد، اما سلسائو بالاخره در دقیقه ۲۸ به گل رسید؛ جایی که استوائو، هافبک جوان و درخشان آنچلوتی، با ضربه‌ای فنی توپ را به گوشه دروازه فرستاد و چهارمین گلش در پنج بازی ملی اخیر را ثبت کرد.

ده دقیقه بعد، روی ارسال رودریگو، کاسمیرو با ضربه‌ای دقیق گل دوم را زد تا برزیل با برتری ۲–۰ به رختکن برود. سنگال نیمه دوم را با فشاری جدی آغاز کرد و روی اشتباه ادرسون فرصت عالی گل‌زنی داشت، اما ضربه اندیه به تیرک برخورد کرد و از دست رفت.

در ادامه، ریتم بازی افت کرد و دو تیم کمتر موقعیت‌سازی کردند تا مسابقه در نهایت با پیروزی مطمئن و بدون دردسر برزیل به پایان برسد. این نتیجه برای برزیل واکنشی لازم پس از نتایج ضعیف اخیر بود، در حالی‌ که سنگال سومین شکست متوالی خود در بازی‌های دوستانه را تجربه کرد.

 

 

 

