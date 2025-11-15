خبرگزاری کار ایران
اولین طلایی تکواندو ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی

ساینا کریمی نماینده وزن ۴۶-کیلوگرم ایران با شکست اکبروا از جمهوری آذربایجان، نخستین مدال طلای تکواندو ایران در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض را به دست آورد.

به گزارش ایلنا،  در دیدار فینال وزن ۴۶-کیلوگرم، ساینا کریمی ۱۹ ساله با نتیجه ۲ بر ۰ بر اکبروا از جمهوری آذربایجان غلبه کرد و به اولین مدال طلای تکواندو ایران در این مسابقات دست یافت. پیش از این، او با پیروزی برابر نمایندگان قزاقستان، ترکیه و نیجر راه خود را به فینال هموار کرده بود.

در کنار ساینا، هستی محمدی نیز موفق به کسب مدال برنز شد تا کاروان ایران در روز نخست رقابت‌های تکواندو، موفقیتی قابل توجه را تجربه کند. این دستاورد بدون حمایت و اعتماد هادی ساعی، رئیس فدراسیون و مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی زنان، میسر نمی‌شد.

ساینا پس از موفقیت خود، این افتخارآفرینی را به مهروز ساعی و پدر و مادرش تقدیم کرد و با این مدال، به عنوان پدیده جدید تکواندو زنان ایران معرفی شد. کارشناسان حالا از ظهور نسل جدیدی از تکواندوکاران زن همچون مبینا نعمت‌زاده و ناهید کیانی سخن می‌گویند که می‌توانند امیدهای ایران برای موفقیت در مسابقات جهانی و حتی المپیک را افزایش دهند.

 

