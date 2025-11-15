به گزارش ایلنا، نخستین روز مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی از صبح شنبه ۲۴ آبان ماه در ورزشگاه فیصل ریاض آغاز شد و نمایندگان ایران در این رشته با نتایج قابل توجهی همراه بودند.

علی خوش‌روش در وزن ۷۴-کیلوگرم، نخستین مبارزه خود را برابر محمد الحوتی از بحرین با نتیجه ۲ بر ۰ به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. او در این مرحله به مصاف نجم‌الدین قاسیم خوجیف از ازبکستان رفت، تکواندوکاری که قهرمان جهان در مسابقات جهانی چین بود، و با شکست مواجه شد تا به جدول شانس مجدد منتقل شود. خوش‌روش در این جدول، جواد آقایف از جمهوری آذربایجان را در راند اول با نتیجه ۴ بر ۱ شکست داد و نخستین مدال برنز ایران در ریاض را کسب کرد.

هستی محمدی نیز در جدول شانس مجدد، مقابل مدینه میرزابالووا از ازبکستان قرار گرفت. او پس از باخت ۹ بر ۱ در راند نخست، در راند دوم با نتیجه ۱۰ بر ۵ پیروز شد و در راند سوم با حساب ۱۷ بر ۱ به برتری رسید تا دومین مدال برنز تکواندو ایران را به دست آورد.

با این نتایج، کاروان ایران در روز نخست تکواندو موفق شد با دو مدال برنز آغازگر خوبی در بازی‌های کشورهای اسلامی داشته باشد.

