بلژیک ۱-۱ قزاقستان؛ صعود به جام جهانی به تعویق افتاد

تیم ملی بلژیک در دیداری حساس برابر قزاقستان با نتیجه تساوی متوقف شد و تنها یک پیروزی تا قطعی‌کردن صعود به جام جهانی فاصله داشت.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی، تیم ملی بلژیک روز گذشته در زمین قزاقستان به تساوی ۱–۱ دست یافت. شیاطین سرخ نیمه اول را ناامیدکننده پشت سر گذاشتند و حتی برای چند دقیقه هم جریان بازی را در اختیار نداشتند، نمایشی که بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره عملکرد دومنیک گارسیا، سرمربی بلژیک، ایجاد کرد.

این دیدار اولین حضور بلژیک بدون ستاره‌های نسل طلایی از جام جهانی ۲۰۱۸ بود؛ غیبت تیبو کورتوا، کوین دی‌بروینه، روملو لوکاکو و یوری تیلمانس باعث شد تیم با چهره‌ای جوان‌تر به میدان برود. هانس فاناکن بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست و همراه راسکین خط میانی را هدایت کرد، در حالی که دوکو، تروسار و دکتلار مأموریت حمله را بر عهده داشتند.

شروع مسابقه برای بلژیک کابوس‌وار بود و قزاقستان خیلی زود با یک شوت به تیر نزدیک و اشتباه تئاته به گل رسید. بلژیک نیمه اول را با چند موقعیت نصفه‌نیمه پشت سر گذاشت و هیچ نشانه‌ای از تیمی مدعی از خود نشان نداد.

نیمه دوم با امیدواری آغاز شد و سانتر از کناره و ضربه سر فاناکن بازی را به تساوی کشاند. با وجود برتری لحظاتی، بی‌دقتی در محوطه جریمه مانع از پیش افتادن بلژیک شد. در ده دقیقه پایانی، اخراج چسنکوف از قزاقستان فرصت برتری عددی فراهم کرد، اما راسکین موقعیت طلایی پیروزی را از دست داد و بازی با تساوی پایان یافت.

این نتیجه صعود بلژیک به جام جهانی را به تعویق انداخت و حالا سرنوشت تیم باید در دیدار برابر لیختن‌اشتاین رقم بخورد؛ دیداری که به‌نظر آسان می‌رسد اما پس از نمایش ضعیف اخیر، هیچ قطعیتی برای صعود وجود ندارد.

