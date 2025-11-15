خبرگزاری کار ایران
ایران ۱ - ۲ قرقیزستان: شکست تیم روانخواه برابر میزبان

تیم ملی فوتبال امید ایران در دومین دیدار تورنمنت قرقیزستان مقابل تیم میزبان شکست خورد.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب تورنمنت فوتبال امیدهای قرقیزستان، تیم ملی ایران امروز (شنبه، ۲۴ آبان) مقابل میزبان به میدان رفت و در یک دیدار نزدیک با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد.

گل نخست ایران در دقیقه ۵۸ توسط مهدی جعفری به ثمر رسید. او پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و با شوتی دیدنی دروازه قرقیزستان را باز کرد. اما محمدجواد حسین‌نژاد، که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، در دقیقه ۷۵ از زمین اخراج شد تا شرایط برای شاگردان امید روانخواه دشوار شود.

تیم ملی قرقیزستان در دقیقه ۹۰ با استفاده از فضای پشت مدافعان ایران گل تساوی را زد و در وقت‌های تلف شده (۹+۹۰) با شوتی که با اشتباه دروازه‌بان ایران همراه شد، گل دوم خود را به ثمر رساند تا نتیجه ۲ بر ۱ به سود میزبان ثبت شود.

تیم ملی ایران پیش از این در نخستین دیدار خود ۲ بر ۰ مقابل روسیه شکست خورده بود و در سومین بازی خود از ساعت ۱۲:۳۰ روز سه‌شنبه، ۲۷ آبان، به مصاف بحرین خواهد رفت.

