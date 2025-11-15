خبرگزاری کار ایران
قهرمانی ایران در فوتبال قطع‌عضو آسیا؛ صعود به جهان ۲۰۲۶

تیم ملی فوتبال قطع‌ عضو ایران با برتری ۲ بر ۱ برابر ازبکستان قهرمان رقابت‌های آسیایی شد و همراه عراق، ژاپن و ازبکستان جواز حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرد.

به گزارش ایلنا، در رقابت‌های فوتبال قطع‌عضو آسیا که با حضور هشت تیم برگزار شد، تیم‌های شرکت‌کننده در دو گروه ۴ تیمی با هم به رقابت پرداختند و چهار تیم برتر راهی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کاستاریکا شدند. تیم بنگلادش از حضور در این دوره انصراف داد.

در مرحله نیمه‌نهایی، ایران موفق شد ژاپن را با نتیجه ۱ بر ۰ شکست دهد. شاگردان ایران پیش از این در دور گروهی برابر عراق با تساوی بدون گل متوقف شدند، ۸ گل به سوریه زدند و ۳ بر ۰ اندونزی را شکست دادند تا با ۷ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کنند. ازبکستان و عراق نیز در نیمه‌نهایی ۱ بر ۱ مساوی شدند و در ضربات پنالتی ۴ بر ۱ به سود ازبکستان خاتمه یافت.

در بازی‌های تعیین رده‌ها، اندونزی ۴ بر ۰ سوریه را شکست داد و ژاپن ۱ بر ۰ عراق را از پیش رو برداشت تا رده‌بندی نهایی مشخص شود.

در دیدار فینال، تیم ملی ایران با گل‌های اکبر لطفی و محمدرضا دماوندی موفق شد ازبکستان را ۲ بر ۱ شکست دهد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. در پایان مسابقات، علی ظفری و اکبر لطفی به ترتیب به عنوان بهترین دروازه‌بان و بهترین بازیکن رقابت‌ها معرفی شدند.

