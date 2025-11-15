به گزارش ایلنا، در نخستین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، امیرمحمد نصیراحمدی در وزن ۵۴- کیلوگرم مقابل المشرف از عربستان به میدان رفت. او با وجود برتری در راند نخست، در یک مسابقه نزدیک نتیجه را ۲ بر یک واگذار کرد و به جدول شانس مجدد رفت.

نصیراحمدی در این مرحله به مصاف داغ دلند از ترکیه قرار گرفت، اما این دیدار نیز برای نماینده کشورمان خوش‌فرجام نبود. راند اول با نتیجه ۱۱ بر ۱۰ و راند دوم با حساب ۷ بر ۶ به سود تکواندوکار ترکیه‌ای پایان یافت و نصیراحمدی از گردونه مسابقات کنار رفت.

انتهای پیام/