خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رژه کاروان ایران المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ در توکیو با پرچمداری یاشار وقار

رژه کاروان ایران المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ در توکیو با پرچمداری یاشار وقار
کد خبر : 1714516
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان امروز در توکیو برگزار شد و کاروان ورزش ایران با شعار تا آخرین نفس برای وطن در میان تشویق تماشاگران رژه رفت.

به گزارش ایلنا، بیست‌وپنجمین دوره مسابقات المپیک تابستانی ناشنوایان امروز (شنبه ۲۴ آبان) با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی متروپولیتن توکیو افتتاح شد. کاروان ایران نیز با پرچمداری یاشار وقار، ورزشکار رشته دوومیدانی، در این مراسم شرکت کرد و استقبال گرم تماشاگران و تیم‌های حاضر را به همراه داشت.

با پایان مراسم افتتاحیه، رقابت‌های رسمی این دوره از یکشنبه ۲۵ آبان در پایتخت ژاپن آغاز می‌شود. در مجموع ۱۲۷۱ ورزشکار شامل ۸۴۵ مرد و ۴۲۶ زن از ۴۱ کشور در این المپیک حضور دارند.

کاروان ایران با عنوان عاشقان ایران  و شعار تا آخرین نفس برای وطن  در این رویداد حاضر شده و با ترکیبی ۱۶۰ نفره در ۱۲ رشته مختلف به مصاف حریفان خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ