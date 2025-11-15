رژه کاروان ایران المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ در توکیو با پرچمداری یاشار وقار
مراسم افتتاحیه بیستوپنجمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان امروز در توکیو برگزار شد و کاروان ورزش ایران با شعار تا آخرین نفس برای وطن در میان تشویق تماشاگران رژه رفت.
به گزارش ایلنا، بیستوپنجمین دوره مسابقات المپیک تابستانی ناشنوایان امروز (شنبه ۲۴ آبان) با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی متروپولیتن توکیو افتتاح شد. کاروان ایران نیز با پرچمداری یاشار وقار، ورزشکار رشته دوومیدانی، در این مراسم شرکت کرد و استقبال گرم تماشاگران و تیمهای حاضر را به همراه داشت.
با پایان مراسم افتتاحیه، رقابتهای رسمی این دوره از یکشنبه ۲۵ آبان در پایتخت ژاپن آغاز میشود. در مجموع ۱۲۷۱ ورزشکار شامل ۸۴۵ مرد و ۴۲۶ زن از ۴۱ کشور در این المپیک حضور دارند.
کاروان ایران با عنوان عاشقان ایران و شعار تا آخرین نفس برای وطن در این رویداد حاضر شده و با ترکیبی ۱۶۰ نفره در ۱۲ رشته مختلف به مصاف حریفان خواهد رفت.