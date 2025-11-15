آغاز رسمی المپیک ناشنوایان در توکیو
بیستوپنجمین دوره المپیک ناشنوایان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو آغاز شد و کاروان ورزش ایران از روز یکشنبه رقابت خود را برای کسب مدالهای این رویداد جهانی شروع خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه المپیک ناشنوایان روز شنبه به میزبانی توکیو برگزار شد و ورزشکاران کشورمان از فردا وارد میدان مسابقات خواهند شد. مصطفی نکولعل آزاد، رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، با اشاره به میزبانی مناسب ژاپن گفت: کشور میزبان شرایط اسکان، تغذیه و امکانات لازم را برای تیمها فراهم کرده و با برگزاری افتتاحیهای باشکوه، مسابقات رسماً آغاز شد.
او با اشاره به روند آمادهسازی کاروان ایران افزود: با حمایت مسئولان ورزش کشور بهویژه دکتر دنیامالی، شرایط اعزام تیم فراهم شد. اردوهای منظم و تمرینات مداوم باعث شده ورزشکاران در آمادگی کامل قرار داشته باشند و امیدواریم نتیجه تلاش مربیان و کادرها با مدالهای ارزشمند جبران شود.
رئیس فدراسیون با تأکید بر دشوار بودن رقابتها گفت: میدان المپیک همیشه سخت است و همه کشورها با بهترین شرایط آمدهاند. ورزشکاران ما هم با هدف موفقیت و سربلندی ایران وارد مسابقات میشوند.
نکولعل آزاد درباره نگرانیهای مالی پیش از اعزام توضیح داد: هرچند برطرف کردن مشکلات مالی آسان نبود، اما با حمایت وزارت ورزش و اسپانسرها توانستیم کاروان را به ژاپن اعزام کنیم. حالا تمام تمرکز روی عملکرد ورزشکاران است.
او با اشاره به نام کاروان ایران با عنوان عاشقان ایران گفت: ورزشکاران ما با عشق و تعهد برای بالا بردن پرچم کشور تلاش میکنند و امیدواریم دعای خیر مردم همراهشان باشد.
رئیس فدراسیون در بخش دیگری از سخنانش به تغییر ناگهانی گروهبندی مسابقات فوتبال ناشنوایان اشاره کرد و اظهار داشت: این تغییر باعث شد تیم ملی یک روز زودتر مقابل ترکیه قرار بگیرد و در نهایت بازی را واگذار کند.
او افزود: ملیپوشان سهشنبه دیداری سرنوشتساز برابر انگلیس دارند و در صورت پیروزی میتوانند همچنان در جمع مدعیان بمانند. با وجود سختی مسابقه، امیدوارم تیم فوتبال ناشنوایان کشورمان از این آزمون سربلند بیرون بیاید.