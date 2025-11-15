آغاز رسمی المپیک ناشنوایان در توکیو

به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه المپیک ناشنوایان روز شنبه به میزبانی توکیو برگزار شد و ورزشکاران کشورمان از فردا وارد میدان مسابقات خواهند شد. مصطفی نکولعل آزاد، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، با اشاره به میزبانی مناسب ژاپن گفت: کشور میزبان شرایط اسکان، تغذیه و امکانات لازم را برای تیم‌ها فراهم کرده و با برگزاری افتتاحیه‌ای باشکوه، مسابقات رسماً آغاز شد.

او با اشاره به روند آماده‌سازی کاروان ایران افزود: با حمایت مسئولان ورزش کشور به‌ویژه دکتر دنیامالی، شرایط اعزام تیم فراهم شد. اردوهای منظم و تمرینات مداوم باعث شده ورزشکاران در آمادگی کامل قرار داشته باشند و امیدواریم نتیجه تلاش مربیان و کادرها با مدال‌های ارزشمند جبران شود.

رئیس فدراسیون با تأکید بر دشوار بودن رقابت‌ها گفت: میدان المپیک همیشه سخت است و همه کشورها با بهترین شرایط آمده‌اند. ورزشکاران ما هم با هدف موفقیت و سربلندی ایران وارد مسابقات می‌شوند.

نکولعل آزاد درباره نگرانی‌های مالی پیش از اعزام توضیح داد: هرچند برطرف کردن مشکلات مالی آسان نبود، اما با حمایت وزارت ورزش و اسپانسرها توانستیم کاروان را به ژاپن اعزام کنیم. حالا تمام تمرکز روی عملکرد ورزشکاران است.

او با اشاره به نام کاروان ایران با عنوان عاشقان ایران گفت: ورزشکاران ما با عشق و تعهد برای بالا بردن پرچم کشور تلاش می‌کنند و امیدواریم دعای خیر مردم همراهشان باشد.

رئیس فدراسیون در بخش دیگری از سخنانش به تغییر ناگهانی گروه‌بندی مسابقات فوتبال ناشنوایان اشاره کرد و اظهار داشت: این تغییر باعث شد تیم ملی یک روز زودتر مقابل ترکیه قرار بگیرد و در نهایت بازی را واگذار کند.

او افزود: ملی‌پوشان سه‌شنبه دیداری سرنوشت‌ساز برابر انگلیس دارند و در صورت پیروزی می‌توانند همچنان در جمع مدعیان بمانند. با وجود سختی مسابقه، امیدوارم تیم فوتبال ناشنوایان کشورمان از این آزمون سربلند بیرون بیاید.

