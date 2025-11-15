برونو فرناندز:
رونالدو خودش میداند که اشتباه کرده و ناراحت است
برونو فرناندز، هافبک تیم ملی پرتغال، اعلام کرد که کریستیانو رونالدو پس از دریافت کارت قرمز در جریان باخت ۲ بر صفر مقابل جمهوری ایرلند، متوجه اشتباه خود شده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال پنجشنبه شب در مرحله مقدماتی جام جهانی در دوبلین با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب جمهوری ایرلند شد. هر دو گل این دیدار را تروی پاروت، مهاجم سابق تاتنهام، به ثمر رساند. اما این شکست تحتالشعاع اخراج کریستیانو رونالدو قرار گرفت. ستاره ۴۰ ساله النصر در نیمه دوم، پس از ضربه آرنج به دارا اوشی، مدافع ایرلند، از زمین اخراج شد و به سوژه اصلی رسانهها تبدیل شد.
رونالدو پس از ترک زمین که با عصبانیت آشکار همراه بود و مورد تمسخر هواداران ایرلندی قرار گرفت، هیچ اظهار نظری نکرده است.
برونو فرناندز، همتیمی سابق رونالدو در منچستریونایتد، در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی یکشنبه پرتغال مقابل ارمنستان، در مورد این حادثه صحبت کرد و فاش کرد که رونالدو «میداند اشتباه کرده است.»
فرناندز اظهار داشت:«این فقط یک اتفاق فوتبالی بود. کریستیانو به شکلی واکنش نشان داد که قصد آن را نداشت و این برای تیم گران تمام شد. او میداند که اشتباه کرده، اما چنین لحظاتی پیش میآید.»
فرناندز در ارزیابی شکست مقابل ایرلند نیز افزود:«ایرلند خوب دفاع کرد؛ ما توپ را خیلی آهسته جابهجا میکردیم. باید سریعتر و مستقیمتر عمل کنیم. اما ما اشتباهات را به یک شکل تحلیل میکنیم؛ چه در پیروزیها و چه در شکستها.»
روبرتو مارتینز، سرمربی پرتغال، پس از بازی مقابل ایرلند، دفاعی پرشور از رونالدو انجام داد. او اصرار کرد که یک کارت قرمز در ۲۲۶مین بازی ملی این اسطوره نباید علیه او استفاده شود.
مارتینز در نشست خبری روز شنبه، از سؤالات پیدرپی درباره رونالدو ابراز ناخرسندی کرد و تأکید کرد که چنین پرسشهایی به دلیل عدم دسترسی رونالدو به تیم، «بیاحترامی» محسوب میشود.
او در پاسخ به این سؤال که چرا ستاره النصر به خانه فرستاده شده است، گفت:«ما یک اصل روشن داریم: اگر بازیکنی مصدوم یا محروم باشد، نمیتواند با تیم باشد. چنین سؤالاتی بیاحترامی به رونالدو و کسانی است که اکنون اینجا هستند. تعهد او بینقص است. او صرفاً در حال حاضر نمیتواند با تیم باشد.»
در صورت تشخیص رفتار خشونتآمیز توسط فیفا، رونالدو ممکن است اولین بازیهای پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶ (به شرط صعود مستقیم) را از دست بدهد.
با این حال، مارتینز تأکید کرد که پرتغال سعی خواهد کرد به بهترین شکل از کاپیتان خود دفاع کند:«این یک واکنش به تحریکاتی بود که از ابتدای بازی شروع شده بود. این حرکت خشونتآمیز نبود. ما سعی خواهیم کرد این موضوع را ثابت کنیم، زیرا محرومیت طولانیمدت غیرمنصفانه خواهد بود.»