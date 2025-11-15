ساینا کریمی نخستین فینالیست تکواندوی ایران در بازیهای کشورهای اسلامی
با صعود ساینا کریمی به فینال رقابتهای تکواندو زنان در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، نخستین مدال تکواندوی ایران در این دوره از مسابقات قطعی شد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای تکواندوی زنان ایران در بازیهای کشورهای اسلامی امروز در ریاض پیگیری شد و ساینا کریمی توانست با ثبت سه پیروزی متوالی، نخستین فینالیست تیم ملی لقب بگیرد. این مسابقات از صبح امروز بهطور رسمی آغاز شده و تیم ملی زنان ایران با ترکیبی کامل در اوزان مختلف به میدان رفته است.
کریمی که مسابقات خود را با بردی ارزشمند برابر رقبای مطرح آغاز کرده بود، در مرحله نیمهنهایی نیز روند موفقیتآمیز خود را ادامه داد. او ساعتی پیش در دیداری حسابشده، ماریما ذکری از نیجر را در دو راند شکست داد و جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد. قرار است نماینده کشورمان در فینال برابر «اکبروا» از جمهوری آذربایجان مبارزه کند.
با رسیدن کریمی به فینال، کسب نخستین مدال تکواندوی ایران در این دوره قطعی شده است. همچنین هستی محمدی که امروز در جدالی نزدیک برابر حریف ترکیهای شکست خورده بود، با توجه به صعود تکواندوکار ترکیه به نیمهنهایی، شانس بازگشت به جدول شانس مجدد و تلاش برای مدال برنز را خواهد داشت.