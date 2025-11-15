درخشش ورزشکاران ایران در روز هشتم بازیهای کشورهای اسلامی ریاض
کاروان ورزشی ایران در هشتمین روز رقابتهای کشورهای اسلامی ریاض در چند رشته از جمله تکواندو، ووشو، هندبال و دوگانه به میدان رفت و با ثبت نتایج مختلف، مجموع مدالهای خود را به ۳۹ رساند.
به گزارش ایلنا، در هشتمین روز رسمی بازیهای کشورهای اسلامی که به میزبانی ریاض در حال برگزاری است، ورزشکاران ایرانی در چهار رشته تکواندو زنان و مردان، ووشو، هندبال زنان و دوگانه رقابتهای خود را دنبال کردند. کاروان ایران تاکنون موفق به کسب ۱۰ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۱۷ برنز شده است.
تکواندو
علی خوشروش، نخستین نماینده امروز ایران در وزن ۷۴ کیلوگرم، مبارزه ابتدایی خود را برابر «محمد الحوتی» از بحرین با پیروزی ۲ بر ۰ پشت سر گذاشت و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. او در ادامه برابر «نجمالدین قاسیم خوجیف» از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۵ شکست خورد و به جدول شانس مجدد رفت.
در وزن ۵۴ کیلوگرم، امیرمحمد نصیراحمدی پس از برتری در راند نخست برابر حریف عربستانی، در نهایت بازی را واگذار کرد. در صورت صعود «المشرف» به فینال، نماینده کشورمان شانس بازگشت به جدول رپهشارژ را خواهد داشت.
ساینا کریمی در وزن ۴۶ کیلوگرم روز درخشانی را پشت سر گذاشت. او ابتدا با اختلاف قابل توجه برابر رقیب قزاقستان پیروز شد و پس از صعود به مرحله یکچهارم نهایی، حریف ترکیهای خود را نیز در دو راند شکست داد. کریمی سپس در دیدار نیمهنهایی مقابل «ماریما ذکری» از نیجر نیز به برتری رسید و راهی فینال شد.
هستی محمدی، دیگر نماینده ایران در وزن ۵۷- کیلوگرم، ابتدا با اختلاف امتیاز برابر حریف قرقیزستانی پیروز شد اما در مرحله بعد در جدالی سهرانده مقابل نماینده ترکیه تن به شکست داد.
دوگانه
در رقابتهای دوگانه مردان، محمدامین رضایی با فاصلهای اندک از جایگاه سوم، در رده چهارم قرار گرفت. محمد صدر امین نیز با اختلافی کم در مقام پنجم ایستاد و فرید هادیپور دیگر نماینده ایران، مسابقه را در رده دهم به پایان رساند.
هندبال
تیم ملی هندبال زنان در دومین مسابقه خود در این دوره موفق شد با نتیجه ۲۳ بر ۲۱ مقابل گینه به پیروزی برسد. این برد صعود ایران به مرحله نیمهنهایی را قطعی کرد.
ووشو
در مبارزات ووشو، امیرحسین همتی در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم با برتری ۲ بر ۰ برابر برکای اوزان از ترکیه به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت.
عرفان محرمی نیز در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم با پیروزی مشابه برابر مروان محمد کندیل از مصر جواز حضور در دور بعد را به دست آورد.
فربد تالشی در وزن منهای ۸۵ کیلوگرم مقابل آیتخانف ابراهیم از ازبکستان با نتیجه ۲ بر ۰ پیروز شد و او نیز به جمع هشت نفر برتر راه پیدا کرد.