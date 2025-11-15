خبرگزاری کار ایران
صعود سه ووشوکار ایران به مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی
سه نماینده تیم ملی ووشو ایران در هشتمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض با پیروزی برابر رقبای خود در مرحله یک‌هشتم نهایی، راهی دور بعد شدند.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های ووشو بازی‌های کشورهای اسلامی، امیرحسین همتی در دسته منهای ۶۰ کیلوگرم مقابل برکای اوزان از ترکیه به میدان رفت و با پیروزی ۲ بر ۰ راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم نیز عرفان محرمی در نخستین مبارزه خود برابر مروان محمد کندیل از مصر قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر ۰ به برتری رسید تا او نیز جواز حضور در مرحله بعد را کسب کند.

فربد تالشی، دیگر نماینده ایران، در وزن منهای ۸۵ کیلوگرم رو در روی آیت‌خانف ابراهیم از ازبکستان قرار گرفت و با کسب پیروزی ۲ بر ۰ به جمع هشت نفر برتر راه یافت.

نمایندگان ایران فردا برای رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

