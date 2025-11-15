خبرگزاری کار ایران
جلسه یک ساعته مدیرعامل پرسپولیس با اوسمار

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس امروز جلسه‌ای را با سرمربی سرخپوشان برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس امروز در هتل المپیک حضور یافت و در جلسه‌ای با اوسمار ویرا سرمربی تیم شرکت کرد.

در جریان این نشست یک ساعته که پیش از بازی دوستانه با گل گهر برگزار شد، مدیر عامل و سرمربی تیم، در خصوص کلیه امور تیم، بازی‌های پیش رو، امکانات و تجهیزات ورزشگاه، وضعیت تمرینات، شرایط زمین‌های تمرینی و مسابقات و دیگر موارد لازم، به تبادل نظر پرداختند و با هماهنگی‌های لازم، تصمیماتی جهت اجرا اتخاذ شد.

