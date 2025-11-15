جلسه یک ساعته مدیرعامل پرسپولیس با اوسمار

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس امروز در هتل المپیک حضور یافت و در جلسه‌ای با اوسمار ویرا سرمربی تیم شرکت کرد.

در جریان این نشست یک ساعته که پیش از بازی دوستانه با گل گهر برگزار شد، مدیر عامل و سرمربی تیم، در خصوص کلیه امور تیم، بازی‌های پیش رو، امکانات و تجهیزات ورزشگاه، وضعیت تمرینات، شرایط زمین‌های تمرینی و مسابقات و دیگر موارد لازم، به تبادل نظر پرداختند و با هماهنگی‌های لازم، تصمیماتی جهت اجرا اتخاذ شد.

